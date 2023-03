Prefeitura de Belém alerta sobre condições meteorológicas para os próximos dias

Belém entrou em alerta meteorológico laranja às 10h desta quarta-feira, 22. A cor indica que as chuvas previstas para a região são potencialmente perigosas e podem causar inundações e alagamentos. A informação foi emitida pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e propagada pela Prefeitura de Belém, por meio da Comissão de Defesa Civil Municipal, tem validade até às 10h de amanhã, 23, podendo ser prorrogado por mais 24 horas.

Segundo o Inmet, estão previstas também pancadas de chuvas e trovoadas isoladas pelos próximos dias na capital paraense. Diante disso, a Defesa Civil de Belém orienta que pedestres e condutores durante as chuvas não procurarem se abrigar ou estacionar veículos próximos às árvores ou placas de propaganda, pois há risco de queda durante rajadas de vento.

Marés

Na próxima quinta-feira, 23, a preamar em Belém ocorrerá 0h23, quando o nível das águas chegará ao marco de 3,6 metros e às 12h36, quando a altura das águas deve chegar à marca de 3.5 metros. Na região das ilhas, a maré mais alta alcançará 3.9 metros às 12h02.

É importante ressaltar que a preamar indicada pode ser ainda maior caso ocorra a coincidência de seu pico com a incidência de chuvas na região. No momento, não há como informar se o horário da chuva irá coincidir com o da maré alta.

A tábua de marés é produzida pela Marinha do Brasil e diariamente divulgada pela Defesa Civil de Belém, em suas redes sociais.



