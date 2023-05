Prefeitura de Belém altera edital de inscrição dos grupos culturais juninos

A Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município (Fumbel), retificou o edital para a inscrição e seleção dos grupos culturais (confira aqui.), que se vão se apresentar e competir na programação junina do município. Após o encerramento das inscrições, neste segunda-feira, 29 de maio, a divulgação do resultado preliminar da seleção foi prorrogada para o dia 2 de junho, tendo sido mantido o dia 7 de junho para a divulgação do resultado final.

Categorias

Os grupos culturais convidados a se inscrever foram divididos nas categorias “Mostra Cultural I e II”, “Quadrilhas juninas” e “Misses”. Na categoria “Mostra Cultural I e II” estão incluídos Grupos de Pássaros Juninos, Cordões de Pássaros e Bichos, Grupos Parafolclóricos, Bois-bumbá, Grupos de toadas e de Carimbó. As Quadrilhas Juninas foram dividas nas subcategorias “Adulto” e “Juvenil”, já as misses estão divididas nas subcategorias “Caipira”, “Simpatia”, “negritude”, “LGBTQI+” e “Melhor Idade”.

Mudanças

Entre as mudanças previstas no edital retificado, além da nova data de divulgação do resultado preliminar da seleção, está também o aumento do número de vagas para quadrilhas, que passa agora a ser 40, entretanto, apenas 33 terão direto ao “auxilio montagem”, premiação base do concurso. As demais vagas ficam para quadrilhas que estão participando pela primeira vez ou retornando ao concurso.

Além disso, foi alterada a exigência da certidão de FGTS para pessoa física no ato de inscrição, a programação oficial e as colocações e valores da premiação final das quadrilhas juninas.

Resultados

O resultado preliminar da seleção dos grupos culturais será divulgado no dia 2 de junho, no site oficial da Fumbel, no hall da sede da Fundação Cultural e no Diário Oficial do Município de Belém.

Os grupos, que desejarem, terão o prazo de um dia (até 3 de junho) para apresentar recurso, seguindo exclusivamente o modelo do anexo 7 presente no edital. Passada a fase recursal, o resultado final da homologação dos grupos será divulgado, igualmente, no site oficial da Fumbel, no hall da sede da Fundação e no Diário Oficial do Município de Belém, com divulgação prevista para o dia 7 de junho.

Premiações

De acordo com o Edital, estão previstas premiações em dinheiro para os grupos culturais participantes das programações juninas, tanto os incluídos nas Mostras Culturais I e II, quanto as Quadrilhas Juninas e Misses, dentro das particularidades de suas subcategorias e de acordo com os critérios estabelecidos pela Comissão Organizadora do Evento Cultural Junino de Belém.

Aos grupos selecionados para as Mostras Culturais serão pagos valores que variam de 5 a 8 mil reais, e 33 dos 40 grupos de quadrilhas juninas recebem o auxílio montagem de 10 mil reais.

O grupo vencedor do concurso de quadrilhas juninas receberá a premiação de 6 mil reais, além dele, os colocados entre o 2º e 10º lugar do concurso também recebem premiações. As vencedoras das categorias do Concurso de misses recebem mil reais cada.

Além destas categorias, estão ainda previstas as categorias especiais “melhor marcador”, “melhor coreografia junina”, “melhor traje junino” e “melhor autor paraense”, com a premiação de mil reais para cada vencedor.

A Programação Cultural Junina da Prefeitura de Belém 2023 ocorre a partir do dia 15 de junho em pontos diversos da cidade.

Confira aqui o Edital retificado.

Texto: Douglas Borges

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa/Comus