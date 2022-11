Prefeitura de Belém amplia o crédito solidário para pequenos empreendedores de Outeiro

A Prefeitura de Belém, por meio do Banco do Povo, expande a liberação de crédito solidário para trabalhadores autônomos da ilha de Outeiro. Nestas quarta-feira, 9 e quinta, 10, um grupo de 14 moradores da Praia Grande e dos bairros de Itaiteua e da Brasília assinam os contratos de liberação do crédito. O valor liberado ao grupo é de R$ 23.300, com isso, o Banco do Povo já soma R$ 359.700 em crédito liberado para o distrito, beneficiando 104 microempreendedores.

Ângela Carvalho, de 47 anos, é uma das beneficiárias, que recebeu R$ 2 mil de crédito solidário para investir em equipamentos para incrementar a produção de bolos, tortas, doces e salgados. “O crédito vem em boa hora porque vou comprar uma bailarina (base giratória para confeito profissional de bolos) e uma batedeira maior profissional. O Natal está chegando e quero me preparar para atender os clientes”, conta alegre.

Nova porta

Atendida pelo programa de transferência de renda Bora Belém, Ângela foi aluna do programa de qualificação profissional Donas de Si, que foi realizado em Outeiro, pelo Banco do Povo, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), em feveireiro deste ano.

“Eu aprendi a fazer recheio, novas técnicas, a economizar o material para ver o lucro mais adiante, a apresentar bem o produto com embalagens e etiquetas. Hoje estou morando só, me separei, meus filhos estão adultos e estou me sustentando com isso. Foi uma nova porta que se abriu na minha vida, no momento em que ganhei idade e me vi só, sem qualificação e fora do mercado de trabalho”, conta Ângela.

Expansão do crédito solidário

Outras que assinaram o contrato do crédito nesta quarta-feira, foram Josyane Conceição, de 36 anos, e Rosane Costa, de 31 anos, que vendem roupas e perfumes, além da artesã Maria do Carmo Oliveira, de 59 anos, que produz peças de crochê e sandálias para vender. Elas receberam valores entre R$ 1.5 mil e R$ 2 mil para investir na compra de materiais para produção e revenda. “Eu vendo roupas e, no veraneio, incremento com biquinis e sandálias. Vendo em Outeiro e também viajo para fazer vendas no Marajó e outros lugares”, conta Josyane.

O agente de crédito do Banco do Povo de Belém, Marcus Alencar, explica que a equipe já realizou vários atendimentos em Outeiro, nos bairros da Água Boa, São João do Outeiro e praias do Amor e Belo Paraíso, além das áreas já mencionadas, e continua atendendo mais pessoas que já iniciaram os procedimentos para habilitação ao crédito solidário na ilha.

Texto: Enize Vidigal

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Banco do Povo