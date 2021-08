Prefeitura de Belém anuncia cursos de graduação para Mosqueiro e Outeiro

A população de Mosqueiro terá acesso cursos de graduação, através do Programa Forma Pará. Para avançar no Programa Municipal de Formação, que tem como objetivo criar políticas públicas municipais para a formação permanente dos servidores, através da Universidade Livre da Amazônia, e estreitar laços de cooperação, representantes da Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet), Universidade do Estado do Pará, Universidade Federal Rural da Amazônia e Agência Distrital de Mosqueiro(Admos) visitaram cinco escolas no distrito de Mosqueiro – uma estadual e quatro municipais -, além de um prédio localizado na Vila, que têm possam de sediar os cursos de graduação e técnico em gastronomia, que serão ofertados pela Uepa e Licenciatura em Computação, ofertado pela Ufra.

Essa é uma parceria da gestão municipal com o governo estadual e com as instituições de ensino superior, através do programa Forma Pará, criado para reduzir o déficit de acesso à formação superior, principalmente entre os jovens, e tem como objetivo mobilizar esforços para aumentar o número de cursos ofertados pelas universidades.

A prefeitura de Belém quer proporcionar cursos e capacitação para os servidores de Mosqueiro e para comunidade em geral, visando focar no potencial turístico da região.

Durante a visita ficou definido que o local escolhido para sediar o curso de gastronomia passará por uma reforma e nele será construída a cozinha amazônica, que será usada nas aulas do curso. O foco é evidenciar a riqueza da culinária Paraense.

Parcerias com os produtores locais e assentamentos serão feitas para o fornecimento dos ingredientes necessários para as aulas. “Nós vamos reunir com a equipe técnica da prefeitura – engenheiros, arquitetos. Junto com a Uepa vamos construir um projeto de adaptação do espaço escolhido”, explica a secretária municipal de Administração, Jurandir Novaes.

Ela ressalta, que o projeto tem uma combinação de segmentos que estão dentro do programa de formação, estratégia de fortalecimento das iniciativas de pequenos negócios, formação profissional de jovens e servidores vinculados à gestão pública, além da possibilidade de fomentar a economia local.

A ideia dessa parceria é formular uma cadeia de conhecimento produtivo local, visando o aperfeiçoamento e a manutenção dos saberes tradicionais amazônicos, através da capacitação dos servidores e da comunidade.

Para continuar avançando os próximos passos previstos, após a criação de novos cursos para Mosqueiro, a parceria se estenderá para oferta de cursos de gradução em Outeiro e outros distritos do município.

A secretaria explica, que em cerca de 15 dias a equipe voltará a Mosqueiro com representantes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) para planejar a implementação do curso de enfermagem. “Também planejamos implementar o curso de Geoprocessamento em Outeiro. Para isso, iremos visitar a Escola Bosque que é um possível local para o curso” anunciou a secretária.

Além de Jurandir Novaes, a comitiva contou com a gestora do Programa Forma Pará, Edilza Fontes; a agente distrital de Mosqueiro, Vanessa Egla; o coordenador do curso de Gastronomia da Uepa, Vanderson Dantas; o coordenador do Forma Pará na Uepa, Messias Furtado; e João Santana, coodernador de Redes de Computadores da Ufra.

Texto: Carolina Boução

Fonte: Agência Belém/Foto: Diogo Moreira