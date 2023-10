Prefeitura de Belém anuncia investimentos de mais de R$ 2 bilhões em obras na cidade até 2024

A tarde deste sábado, 28, foi histórica para Belém com a apresentação do Plano de Investimento de R$ 2 bilhões, entre 2023/2024, para obras estruturais, que mudarão a vida da população da capital paraense nas áreas de mobilidade, saneamento e saúde, especialmente em áreas periféricas.

O plano foi apresentado durante o Fórum de Participação Cidadã , realizado no Hotel Sagres, neste sábado. Participaram do encontro o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, 232 conselheiros da cidade, lideranças de movimentos sociais e secretários municipais.

Obras e serviços

Dentro desses investimentos massivos da gestão municipal na cidade está o Parque Urbano Igarapé São Joaquim; duplicação e urbanização da avenida Bernardo Sayão; implantação do BRS (Bus Rapid Service) na Av. Júlio César; reforma do Complexo do Ver-o-Peso; urbanização e requalificação do Complexo do Mercado de São Braz e a macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Mata Fome (Prommaf), que fazem parte de um pacote de obras para a COP-30.

O prefeito Edmilson Rodrigues afirmou que o mais importante são as obras nos bairros periféricos e explicou sobre o desafio de governar Belém, o amor pela cidade e o objetivo de construir uma Belém mais cidadã. Ele também destacou o investimento nas periferias de Belém, com obras de saneamento e urbanização geral.

Edmilson Rodrigues agradeceu aos conselheiros da cidade, que aprovaram o plano de investimento específico para a periferia no total de R$ 141 milhões. “São obras de drenagem, pavimentação, passeio público, parques infantis, transformando Belém e dando dignidade à população”, assegura o prefeito.

As obras vão beneficiar todas as periferias da cidade, entre elas os bairros do Jurunas, Guamá, Cremação, Tapanã, Marambaia e outros. Moradora do Parque Verde, a conselheira da cidade, Elza Costa, de 48 anos, festejou os investimentos na área periférica da capital.

“Sou da periferia, trabalho nela. Ver esse investimento nos nossos bairros é de grande importância e por isso estou muito feliz. Merecemos muito todas essa obras”, comemorou.

Planos – Outras obras também foram apresentadas , como o Boulevard da Gastronomia, Palácio Antônio Lemos, nova Senador Lemos. Todos os recursos já estão garantidos, com investimentos da própria Prefeitura de Belém, do Governo Federal e por meio de convênios com o Governo do Estado.

Integrante da Cocavip – Cooperativa de Catadores de Matérias Recicláveis, do Distrito de Icoaraci, Ana Cláudia Pimentel, de 61 anos, acompanhou todo o pacote de obras apresentado pela Prefeitura. Ana destacou a importância de Belém se estruturar cada vez mais.

“Fico feliz em ver que vamos ter muito mais obras na cidade. Vi que Icoaraci está dentro desse pacote e também outro bairros próximos como Tenoné e Tapanã”, comentou.

Aprovação – O plano de mais de R$ 2 bilhões em investimentos foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. Já as obras nas periferias serão debatidas pelos conselheiros dos oito distritos de Belém, onde cada bairro apontará sua prioridade.

Compra – Durante o evento, o prefeito Edmilson Rodrigues anunciou que o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) assinou o contrato com o Banco Luso e comprou os 300 novos ônibus com Wi-fi e ar-condicionado, que irão chegar em 120 dias em Belém.

A renovação da frota faz parte de uma iniciativa da Prefeitura de Belém junto com o Governo do Estado, que isentou as empresas de ônibus de todos os tributos e taxas que compõem a tarifa: municipais – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) e a taxa de gerenciamento que as empresas pagam à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob).

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Agência Belém