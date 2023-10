Prefeitura de Belém anuncia novo plano de investimentos para a cidade com inclusão das demandas populares

O Plano de Investimentos para a Cidade, iniciativa da gestão municipal que inclui as obras sugeridas durante as plenárias do Fórum Permanente de Participação Cidadã “Tá Selado”, será apresentado pelo prefeito Edmilson Rodrigues aos integrantes do Conselho da Cidade e lideranças de movimentos sociais de Belém, em encontro que será realizado às 15h deste sábado, 28, no Hotel Sagres. São mais de 100 obras acatadas pela Prefeitura, frutos das demandas populares.

O Tá Selado é o espaço de participação cidadã, que reúne governo e moradores de Belém e se constitui em uma das principais marcas de governo da atual gestão municipal. Durante o lançamento do Plano serão debatidos os projetos e ações que serão realizados na capital paraense visando à Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas (COP-30), em 2025.

Prioridade – Entre as obras prioritárias estão o Parque Urbano São Joaquim, a duplicação da avenida Bernardo Sayão, a reforma do Complexo do Ver-o-Peso, a urbanização e requalificação do Mercado de São Brás e o programa de macrodrenagem da Bacia do Mata Fome, além de um pacote de obras de infraestrutura nas periferias.“São obras primordiais para a cidade, que vão transformar Belém e servir à população por muitas décadas”, destaca o prefeito Edmilson Rodrigues.

Demandas da população inseridas no plano

O coordenador do “Tá Selado”, Hélio Oliveira destaca que mais de 100 demandas originadas pela participação popular e aprovadas pelo fórum vão receber o investimento anunciado durante o evento. “Mais de R$ 44 milhões só para a área de infraestrutura, de drenagem e de asfaltamento de ruas. Todas as demandas do ‘Tá Selado’ serão implementadas com os recursos”, informa Hélio, destacando o alto valor que será empregado em melhorias requeridas pela população.

Além disso, o coordenador do fórum de participação popular também destaca o anúncio das as obras inseridas dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, de novas obras voltadas à população periférica em todos os distritos de Belém e da ampliação dos trabalhos de Estratégia de Saúde da Família, reforçando a Atenção Primária em Saúde (APS) em diversos territórios da cidade. São investimentos aplicados pela Prefeitura, visando a qualidade de vida dos residentes de todas as partes do município.

