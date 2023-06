Prefeitura de Belém apoia Arrastão do Pavulagem, que reuniu uma multidão no primeiro evento de 2023

“É uma emoção muito grande, porque todo ano eu participo. Isso já tá no sangue. Eu moro na Cidade Nova e acordei cedo pra estar aqui. Eu tô muito feliz”, contou, empolgada, a aposentada Edilena Barbosa, 67 anos. Ela chegou cedo à Praça da República, centro de Belém, para aproveitar este primeiro domingo, 11, do Arrastão do Arraial do Pavulagem, uma das maiores manifestações de popular cultural do Pará.

Chegada diferente

O sorriso estampado no rosto do público e o balançar do chapéu de palha, com as famosas fitas coloridas, marcaram mais um início dos arrastões do Arraial do Pavulagem. Este ano, o percurso foi diferente, pois a chegada, que antes ocorria na Praça dos Estivadores (atualmente em reforma para a construção do Boulevard da Gastronomia), passou para a praça Waldemar Henrique.

A Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), como patrocinadora, preparou a Praça Waldemar Henrique com bandeirinhas juninas, que foram produzidas por artesãos do munícipio de Augusto Corrêa.

Resistência

Para a presidente da Fumbel, Inês Silveira, o Arraial do Pavulagem é uma resistência da cultura popular. “A Prefeitura de Belém tem dentro das suas ações o apoio a este grande momento da cultura popular. E a praça foi preparada para receber quem estava acompanhando o cortejo e quem já estava no aguardo do cortejo, com um decoração pensada para amenizar o calor de quem estivesse na praça,” explicou Inês.

A decoradora Valéria Araújo, 27 anos, veio do bairro do Bengui para viver, pelo terceiro ano, a experiência do Arraial do Pavulagem, e não escondeu a alegria de estar ali acompanhando cada detalhe.

Ansiedade

“Eu tô muito feliz. Fiquei muito ansiosa de ontem pra hoje. Esse movimento de todo mundo reunido é uma alegria só, porque, quando chega o mês de maio, a gente já fica pensando nesse momento de se reunir com a familia e amigos no Arraial”, contou Valéria. Ela disse que vai participar todos os domingos.

As amigas Anésia Avelar, 50 anos, e Maria de Lourdes Pamplona, 60 anos, aguardavam

a saída do cortejo, dançando e cantando. “O arraial é maravilho e gratificante. Porque é mais um ano com vida e saúde. O arraial é tudo de bom”, disse, empolgada, Anésia.

“Essa é a primeira vez que participo do Pavulagem e eu já amei de primeira”, contou, aos risos, a Maria de Lourdes, que prometeu participar todos os domingos do evento.

Identidade

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, destacou a identidade cultural da capital paraense. “Belém é isso, é festa. Belém tem identidade cultural e essa multidão mostra isso. Viva o arrastão, viva o Pavulagem!”, comentou.

Os próximo arrastões ocorrem nos três domingos seguintes, 18 e 25 de junho e 2 de julho, sempre a partir das 8h, na Praça da República e segue até a praça Waldemar Henrique.

Serviços da Prefeitura durante o Arrastão do Pavulagem

Na área da segurança, a Prefeitura de Belém, por meio da Guarda Municipal (GMB), disponibilizará, a cada domingo, 45 guardas municipais do grupamento operacional, das inspetorias de base e táticas, os quais serão distribuídos nas praças e durante o cortejo.

Já na mobilidade urbana, a Guarda Municipal em parceria com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) vai dar apoio na interdição de vias, ao longo do percurso do evento cultural.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Ryssa/Comus