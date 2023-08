Prefeitura de Belém apoia Bienal das Amazônias que reunirá mais de 100 artistas regionais

Até o dia 5 de novembro, Belém recebe a Bienal das Amazônias, exposição artística, que reúne o trabalho de cerca de 123 artistas da Pan- Amazônia e Guiana Francesa, em um espaço de 8 mil metros quadrados, localizado no centro histórico da cidade com apoio da Prefeitura de Belém.

A diretora-executiva da exposição, Lívia Conduru, se reuniu com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues e com a presidente da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), Inês Silveira, nesta segunda-feira, 28, para convidar formalmente a gestão municipal para conhecer a Bienal das Amazônias.

O encontro também serviu para demonstrar o interesse da Bienal das Amazônias em colaborar com a Prefeitura de Belém para revitalizar o centro histórico da cidade, por meio da cultura e de financiamentos futuros com entidades parceiras do coletivo de artistas, que compõem a exposição, como a mineradora Vale e o Ministério da Cultura.



