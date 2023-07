Prefeitura de Belém apoia competição inédita de nado no Pará

A Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), apoiará uma competição inédita no Pará. Será a Copa Brasil – Troféu Ana Marcelinha, de Águas Abertas, que irá acontecer nos próximos sábado, 8 e domingo 9, na praia do Farol, na ilha de Mosqueiro, a partir das 7h. Com provas de até 5Km, para adultos e crianças, esta será a primeira vez em que a Copa Brasil em águas abertas terá uma competição no Pará.

Os adultos terão três provas em disputa: 1,5Km, 2,5Km ou 5Km. Já as crianças, de 8 a 13 anos, vão concorrer ao Troféu Ana Marcelinha, em homenagem à atleta brasileira Ana Marcela Cunha, atual campeã olímpica e bi-mundial de águas abertas, em provas de 250 metros e 500 metros.

O evento será organizado pela Federação Paraense de Desportos Aquáticos (FPDA), junto à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). São esperados mais de 200 atletas de todo o Brasil e do exterior, vindos de países como Suriname e Guiana Francesa. A Ilha de Mosqueiro foi escolhida por proporcionar aos competidores, além das belezas naturais da Amazônia, particularidades como nadar na água doce com marolas fortes, o que torna a prova ainda mais desgastante.

“O Pará já viveu um período áureo nos desportos aquáticos. Entre as décadas de 1970 e 1980 tivemos Leônidas Marques e Mônica Rezende como atletas olímpicos representando o Estado. Depois, as competições sumiram de cena na capital e no Pará. Hoje, a Prefeitura de Belém e Sejel apoiam a iniciativa da Federação Paraense de Desportos Aquáticos de resgatar a força da natação no Pará, através dessa competição inédita, em um local com particularidades muito interessantes para os nadadores de águas abertas”, declara o presidente da FPDA, Mauro Freitas.

“Estamos muito felizes em apoiar esse evento, que acontece pela primeira vez em nosso Estado. É Belém mostrando os encantos da bucólica Ilha de Mosqueiro, e a tradição de seus atletas de nado, para o Brasil”, destaca a titular da Sejel, Carolina Quemel.

Incentivo – Para os atletas paraenses que disputam a prova, a competição é a oportunidade de enfrentar adversários de excelência e, acima de tudo, valorizar o Estado como cenário nacional. “Achei fantástica a iniciativa da Prefeitura de Belém em apoiar um evento tão importante para os desportos aquáticos. Além disso, essa iniciativa valoriza e incentiva nossos atletas a se preparem e participarem desse e de futuros eventos realizados pela FPDA e pela CBDA. Parabéns à nossa Prefeitura pela iniciativa!”, pontua Nahone Sarges, campeã brasileira, sul e pan-americana master de natação, e que irá participar da travessia Murubira- Farol deste ano ( Copa Brasil).

