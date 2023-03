Prefeitura de Belém apresenta aos conselheiros e às conselheiras balanço da gestão no Congresso da Cidade

“Este momento tá sendo único e ímpar. O atual governo de Belém está mostrando que ouve a gente depois de passarmos 16 anos abandonados e a população não sendo ouvida em administrações passadas”, analisa o conselheiro Tiago Miranda, do Distrito Administrativo do Bengui (Daben), do programa da participação cidadã da Prefeitura de Belém, o Tá Selado.

Miranda fala sobre o Congresso da Cidade que ocorreu neste sábado, 18, no auditório David Mufarrej, da Universidade da Amazônia (Unama), na avenida Alcindo Cacela. Com objetivo principal de fazer um balanço da gestão municipal, o Congresso da Cidade reuniu os 230 conselheiros e conselheiras da cidade, dos distritos administrativos e segmentos.

Todos tiveram a chance de encontrar o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, o vice-prefeito, Edilson Moura, e o secretariado de governo para, juntos, apontarem soluções para as problemáticas da cidade.

“É lindo ver a participação popular, os conselheiros e as conselheiras da cidade eleitos debatendo, analisando os projetos e definindo cronogramas. Temos que chamar o tempo todo o povo para que ele (povo) possa acompanhar os quatro anos de mandato”, destacou o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, durante o congresso.

“Em relação à comunidade, a nossa participação é muito importante. A Prefeitura está dando essa oportunidade da gente trazer os nossos problemas para o governo tentar resolver e, juntos, chegarmos a um denominador comum”, afirmou a conselheira do Distrito Administrativo de Icoaraci (Daico), Edvana Castilho, que participou do Congresso da Cidade.

O Plano de Investimento da Prefeitura de Belém para o ano de 2023 também foi apresentado pela gestão aos conselheiros e às conselheiras do Tá Selado. Nele consta os recursos que cada área e segmento de Belém terá para desenvolver políticas públicas e obras.

Calendário do Tá Selado 2023

Ainda foi estipulado durante o Congresso da Cidade o calendário de atividades e plenárias do Fórum de Participação Cidadã da Prefeitura de Belém Tá Selado para o ano de 2023.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Comus