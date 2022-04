Prefeitura de Belém apresenta projeto de licitação de ônibus a conselheiros de transporte e servidores

Durante três dias, a Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), fez a apresentação do projeto básico do processo de licitação para o Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus de Belém.

Na quarta-feira, 27, o projeto foi apresentado aos integrantes do Conselho Municipal de Transporte (CMT), na reunião extraordinária; na quinta-feira, 28, ao Conselho Deliberativo (Condel), e nesta sexta-feira, 29, aos servidores da Semob.

Consulta pública – O Condel deliberou Resolução que aprovou o projeto e autorizou a realização de consulta pública e de audiências públicas, se houver necessidade. A Resolução e o projeto básico, com seus anexos e demais peças técnicas que compõem o processo de licitação, serão encaminhados para a conhecimento e encaminhamento do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

De acordo com a deliberação do Conselho, o projeto será disponibilizado no site da Semob para consulta pública, durante 30 dias. Encerrado o período de consulta pública, as sugestões serão sistematizadas e divulgadas para a sociedade.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: Amanda Mardock