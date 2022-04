Prefeitura de Belém apresenta projeto de Requalificação de Transporte para a área do Pistão em Outeiro

A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Secretaria de Gestão e Planejamento (Segep) e Agência Distrital de Outeiro (Arout), apresentou o projeto preliminar de Requalificação do Sistema de Transporte por Ônibus no Distrito de Outeiro, aos conselheiros do Tá Selado da Mobilidade Urbana.

De acordo com a superintendente da Semob, Ana Valéria Borges, o momento foi para explicar a obra, ouvir sugestões e tirar dúvidas dos presentes. Outra reunião será marcada para dar continuidade às discussões do projeto.

Projeto – A superintendente Ana Valéria Borges explicou o projeto que prevê a implantação de um terminal de integração, com espaço para área de lazer, praça de alimentação e para apresentação cultural, que será implantado na área do Pistão, no bairro da Água Boa.

Os conselheiros aprovaram o que foi explanado e apenas sugeriram um ajuste em relação à localização do terminal de integração.

Novo sistema de transporte tronco-alimentado – O projeto prevê a implantação do novo sistema de transporte tronco-alimentado no distrito, o qual prevê integração no terminal das linhas alimentadoras com linhas troncais, que farão a integração no sistema BRT, Icoaraci e Artur Bernardes.

Os benefícios previstos são a redução do tempo de viagem, otimização do uso da frota e, ampliação da rede de atendimento aos usuários.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação