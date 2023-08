Prefeitura de Belém apresenta projetos ambientais para ministérios do Governo Federal

A Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Escola Bosque, recebeu nesta quarta-feira, 23, a visita de representantes de vários ministérios do Governo Lula, para conhecer o modelo de ensino diferenciado (com orientações pedagógicas aliadas à educação ambiental) que a Escola Bosque desenvolve na região insular de Belém.

Os visitantes, de ministérios, secretarias e coordenadorias federais, puderam conhecer um pouco do trabalho que a Escola Bosque desenvolve com a comunidade escolar e moradores da Ilha de Caratateua, com a meta de formar cidadãos conscientes do seu papel social e ambiental, e com sentimento de pertencimento com a Amazônia.

“Estou tendo a grata surpresa de conhecer o Funbosque, e aqui tomar conhecimento desse trabalho. É nessa formação consistente que nós, do Ministério da Educação, acreditamos muito”, avaliou a coordenadora geral do ensino médio do Ministério da Educação, Valdirene Oliveira.

Evento de educação em Brasília

Na ocasião, a coordenadora também disse que indicará os projetos desenvolvidos pela Funbosque para ser apresentados, em novembro, em um evento em novembroa, organizado pela Secretaria de Educação Básica, juntamente com a Secretaria de Educação Tecnológica.

“Esse encontro foi um momento muito importante: apresentar a Funbosque e seus projetos que dialogam com a realidade e saberes tradicionais é falar da comunidade e seus anseios ambientais”, destacou a coordenadora pedagógica geral, da Funbosque, Elizângela Costa.

A visita contou com a presença dos representantes do Ministério da Educação, a coordenadora geral do ensino médio, Valdirene Oliveira, e do Coordenador geral de Equidade Escolar da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi), Mauricio Ernica; de Juana Nunes, diretora de Popularização da Ciência, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; da coordenadora da assessoria especial de educação cultura em Direitos humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Thais Ribeiro; Luís Cipriano, da União Nacional dos Conselhos Municipais da Educação (Uncem), e das representantes do Ministério do Esporte, Débora Verdi, da assessora da Secretaria Executiva, e a diretora de parcerias da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (Snelis), Andrea Ewerton.

Texto: Amanda Cardoso

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Funbosque