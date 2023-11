Prefeitura de Belém atua no esquema de segurança da segunda etapa do Enem

As ações de segurança para a aplicação da segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, marcado para ocorrer neste domingo, 12 , vão ser reforçadas pela Prefeitura de Belém, por meio da Guarda Municipal (GMB). Os guardas municipais vão atuar em 20 unidades de ensino, entre escolas municipais, estaduais, particulares e universidades.

Orientação para o acesso aos locais de prova e formação de base fixa nas unidades escolares, desde a abertura e fechamento dos portões, são alguns dos serviços que serão prestados pelo agentes da GMB.

“A Guarda vai atuar nesta segunda fase do Enem com o mesmo planejamento da primeira fase, realizado no domingo passado, 5, o qual foi avaliado como positivo. Assim, permanecem dois guardas municipais por unidade, do início ao fim do exame, para garantir qualquer imprevisto durante a aplicação da prova”, o inspetor-geral da GMB, Joel Monteiro.

Ele destacou que, além da presença fixa dos guardas para realização de ação preventiva nos locais de prova, a GMB vai patrulhar as vias de acesso e paradas de ônibus. “Estaremos em rondas pelas adjacências das escolas e paradas de ônibus, monitorando possíveis ocorrências. Além disso, estaremos na sala do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), monitorando o movimento da área em tempo real”.

O plano de segurança da segunda fase do Enem 2023 é uma ação integrada, que envolve órgãos de segurança municipais, estaduais e federais, elaborado pela Secretaria de Estado e Segurança Pública e Defesa Social (Segup). O efetivo municipal é formado por 80 guardas municipais dos grupamentos Operacional e Táticos, nove viaturas e 23 motocicletas.

A GMB informa que a população pode denunciar qualquer ato suspeito por meio do Disque-Denúncia 153, uma central de segurança que oferece atendimento gratuito e que funciona 24h.

Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: GM