Prefeitura de Belém avança na implantação dos conselhos escolares e eleição direta nas escolas

A Prefeitura de Belém avança em mais uma etapa de implantação da gestão democrática em todas unidades de educação pública municipal. Na edição de 13 de outubro do Diário Oficial do Município (DOM) foi publicada a Portaria 2.658/22.

Ela define os critérios e os procedimentos para normatizar a participação da comunidade escolar nas decisões e encaminhamentos, a partir da regulamentação dos conselhos escolares e da eleição direta dos diretores e das diretoras às escolas de Belém.

O documento foi assinado pela secretária municipal de Educação, Márcia Bittencourt, concretizando mais um compromisso de campanha do prefeito Edmilson Rodrigues, para garantir a autonomia financeira, pedagógica e de gestão às unidades de ensino de Belém.

Para orientar as escolas, a direção da Semec, sob a coordenação da professora Márcia Bittencourt, conversou na última quinta-feira, 27, com os gestores das unidades escolares em reunião na Escola Municipal Alzira Pernambuco, no bairro do Marco.

A secretária tratou dos próximos passos para assegurar efetivamente a gestão escolar com a participação da comunidade que vive no entorno da unidade de ensino. A maioria das escolas já está com os conselhos eleitos e com as atas sob análise em cartório.

“Estamos desde o início da gestão com uma força-tarefa, um grupo de trabalho para acompanhar e orientar as escolas sobre o processo e a importância de regulamentar os conselhos e garantir a autonomia da escola, inclusive para receber os recursos do governo federal, represados por falta desta regularização”, disse a titular da Semec.

Ela acredita que no início do próximo ano os conselhos já estarão implementados na maioria das escolas. “É uma decisão política que norteia a educação de Belém para fortalecer a vivência e o pleno exercício da cidadania”, completou a secretária.

Ideb – A crise pandêmica decorrente da covid-19 provocou prejuízos no desempenho dos estudantes nos anos iniciais e finais da rede municipal de ensino, de acordo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

O Ideb é uma ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade da educação básica. O índice reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações, ou seja, rendimento e aprendizagem dos estudantes. O índice é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Báscia (Saeb).

Por conta dos fortes impactos provocados pela pandemia, “não alcançamos os resultados desejados”, assim explicou a diretora adjunta de Educação da Semec, Aline Rodrigues. Ela informou que houve a participação de 80% dos estudantes da rede nas provas aplicadas pelo Ministério da Educação (MEC).

A professora disse também que a Semec está consolidando um conjunto de ações para melhorar o rendimento dos estudantes e o desempenho no ensino-apredizagem.

Dentre as ações estão: reforçar os ciclos de formação e avaliação, aprimorar o projeto pedagógico de leitura e o fortalecimento da busca ativa, que possibilita planejar, desenvolver e implementar políticas públicas que contribuam para a garantia de direitos de crianças e jovens à educação. “Trabalhamos para que nenhum estudante fique fora da escola”, reforçou a diretora adjunta de Educação da Semec.

