Prefeitura de Belém avança nas tratativas para criação da Secretaria de Proteção e Defesa Animal

Uma comissão de protetores e representação da Ordem dos Advogados do Brasil-Seção Pará (OAB-PA) foi recebida pelo secretário municipal de Saúde, Pedro Anaisse, para tratar de demandas referentes à pauta animal do município.

Na reunião, o governo reafirmou o compromisso do prefeito Edmilson Rodrigues com a causa animal, o cumprimento das promessas de campanha, a médio prazo, e das demandas aprovadas, a curto prazo, no Fórum Permante de Participação Cidadã Tá Selado.

Reforma

Após o diálogo, ficou acertado que será feita a reforma do Hospital Veterinário Dr. Vahia, localizado no bairro do Tapanã, já no início do segundo semestre deste ano, com a possibilidade de ajustes na planta, conforme a necessidade e orçamento, e em debate com os protetores e comissão da OAB – PA.

Foi firmado, também, o compromisso de retorno das castrações em maior número, o mais breve possível, para garantir que não haja regressão de todo um trabalho de controle populacional anterior. Além disso, o governo se comprometeu a verificar e dar atenção à ocorrência de abandono dos animais nas feiras que estão em reforma.

Nova secretaria

Também está em tramitação na Prefeitura de Belém a criação da Secretaria de Proteção e Defesa Animal (Sempda). A professora do município e uma das encarregadas da elaboração do Projeto de Lei (PL), Joyce Garófalo, e a militante da causa animal, Vanessa Raiol, participaram da reunião.

Joyce Garófalo diz que “são necessários uma secretaria e a criação de um santuário para acolhimento dos animais abandonados, bem como acolhimento das demandas e necessidades dos protetores de animais. É nesse sentido que o prefeito solicitou que trabalhássemos”.

Debate coletivo

Antes do PL seguir para a Câmara Municipal de Belém (CMB), os protetores serão ouvidos e o projeto será debatido coletivamente. A próxima reunião, para continuidade do debate, será daqui a trinta dias.

Compromisso

“Essa secretaria vai incorporar a saúde animal, que hoje está na Sesma, o Centro de Zoonoses e demais serviços para os animais”, explicou o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. “Mostra o nosso compromisso com a saúde e a proteção animal na nossa cidade” , declarou o prefeito.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcio Ferreira/Ag Belém