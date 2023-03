Prefeitura de Belém busca recursos do governo federal para executar obras estruturantes na cidade

Com o objetivo de garantir recursos do governo federal para investimentos na capital, a Prefeitura de Belém apresenta nesta segunda-feira,6, em uma série de reuniões em Brasília, diversos projetos estruturantes e prioritários para a cidade. Entre os projetos que serão apresentados pelo prefeito Edmilson Rodrigues estão o Parque Urbano São Joaquim, Mercado de São Brás, Projeto Parque Verequete, projetos de ações de saúde, ampliação e cobertura do Programa Estratégia Saúde da Família e o da preparação para Belém receber a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em 2025 (COP-30).

“Eu vim apresentar projetos e buscar recursos para obras necessárias, como o Parque Urbano São Joaquim, que será uma grande área verde e com rio preservado em grande extensão da cidade, atravessando e beneficiando vários bairros, como Sacramenta, Barreiro e Telégrafo. E o Mercado de São Brás que é uma obra em área de grande fluxo na cidade e abrigará vários empreendimentos comerciais, preservando os feirantes locais”, destacou o prefeito de Belém.

Com a garantia da verba federal a Prefeitura de Belém vai construir o Parque Verequete, um empreendimento de cultura no bairro do Jurunas que contemplará a avenida Bernardo Sayão, numa área da cidade em que a gestão municipal entregou, em janeiro deste ano, a importante obra de saneamento do canal de descarga da Caripunas e onde também será construída a Estação de Tratamento de Esgoto para combater alagamentos na área. Além disso seguem bastante avançadas, no bairro da Condor, as obras de construção de um conjunto habitacional e comercial com 14 blocos de quatro andares, que totalizam 224 apartamentos e 44 boxes comerciais.

COP-30 – Outra pauta levada para Brasília é a escolha de Belém para receber a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em 2025 (COP 30), caso o Brasil seja escolhido para sediar o evento. “Vamos aproveitar esse momento de mais atenção para a Amazônia para fazer mais uma vez a defesa dos povos que vivem em Belém e ilhas, e fazer com que os projetos desenvolvidos para a COP-30 deixem um legado de obras e serviços de qualidade para garantir mais dignidade à população”, frisou o prefeito Edmilson Rodrigues.

Agenda – Com agenda prevista até quarta-feira, 08, em Brasília o prefeito de Belém se reunirá com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e com os ministros da Saúde, Nísia Trindade, e da Educação,Camilo Santana, com o secretário de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, e também com Alexandre Pacheco, presidente do Senado Federal e Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação