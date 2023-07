Prefeitura de Belém cadastra moradores do bairro da Pedreira para regularização de imóveis

O bairro da Pedreira recebeu na tarde desta quarta-feira, 12, o mutirão do Terra da Gente e os moradores puderam fazer o pré-cadastro no programa de regularização fundiária da Prefeitura de Belém.

A ação foi realizada na Escola Municipal Professor Almerindo Trindade, na rua do Acampamento, no bairro da Pedreira. O objetivo foi cadastrar moradores que não foram localizados pelas equipes multidisciplinares da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), durante o trabalho de campo realizado no bairro.

A autônoma Adriana Martins, de 41 anos, mora há 20 anos na travessa Timbó e sonha com a regularização do seu imóvel. “Espero há anos pelo meu título. A falta de recurso fez eu esperar todo esse tempo, mas com essa ação da Prefeitura tenho fé que vou conseguir o quanto antes e de forma gratuita”.

Busca ativa para o cadastro

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou do mutirão e destacou a importância de a Prefeitura realizar a busca ativa das pessoas que precisam ser cadastradas. “Aqui é uma reunião de busca ativa. Estamos indo atrás das pessoas para se cadastrarem e conseguirem seu título. É uma ação de governo para melhorar a cidade como um todo”, destacou o prefeito.

A pensionista Maria de Nazaré Campos, de 64 anos, há anos tenta conseguir o título de propriedade, mas não consegue finalizar o processo. Maria comemorou o primeiro passo: “Eu já tinha feito o processo há nove anos, mas nunca me chamaram. Agora tenho certeza que vou conseguir meu título. Trouxe todos os meus documentos, me cadastrei e agora é aguardar”.

15 mil títulos definitivos só em 2023

O programa Terra da Gente é realizado em cooperação com o Governo do Estado do Pará. Até o final de 2023, a meta é garantir títulos de propriedade definitiva para cerca de 15 mil famílias de áreas de bairros periféricos da capital paraense.

“Estamos fazendo uma revolução urbana em Belém. Não existe uma capital no Brasil que esteja fazendo o que Belém está na regularização fundiária”, ressaltou o diretor-presidente da Codem, Lélio Costa.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Ag Belém