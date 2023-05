Prefeitura de Belém celebra 53 anos da Codem e a entrega de mais de 12 mil títulos definitivos

Mais de 12 mil títulos de terra oferecidos aos moradores, resultado da tual Política Municipal de Regularização Fundiária de Interesse Social. Este foi um dos destaques pontuados, na manhã desta segunda-feira, 29, durante a comemoração dos 53 anos de criação da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), transcorrido no sábado, 27 de maio.

A Prefeitura de Belém reuniu servidores e colaboradores para lembrar a data. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou do evento e destacou a importância da autarquia para a cidade. “A Codem está fazendo uma verdadeira reforma urbana na cidade. O trabalho desenvolvido aqui serve de inspiração para diversos governos, inclusive o federal”.

Ele aproveitou o momento para agradecer o empenho do órgão em garantir aos moradores da capital paraense o título de propriedade definitivo. “Sou grato pelo o que a Codem vem oferecendo nessa gestão. Viabilizou mais de 12 mil títulos de terra nessa gestão regularizando totalmente, por exemplo, o bairro de Fátima”, completou.

A servidora da Codem, Miracy Pantoja, completou 49 anos de trabalho na companhia no dia de fundação da Codem. “Posso dizer que a Companhia é a minha segunda família. É aqui que passo a maior parte do meu dia fazendo um trabalho gratificante. Sou grata por todos esses anos de trabalho e desejo vida longa para a Codem”, declarou Miracy Pantoja.

De acordo com o diretor-presidente da Codem, Lélio Costa, ao completar 53 anos a Companhia renova e cumpre o seu papel social, importante para Belém. “Dentro da gestão do prefeito Edmilson Rodrigues foi determinado que a Codem faça um reordenamento territorial da cidade e hoje temos o maior programa de regularização fundiária do Brasil: o Terra da Gente, que já entregou mais de 12 mil títulos de terra na cidade”, ressalou.

A Codem

Fundada em 27 de maio de 1970, conta atualmente com cerca de 200 servidores, mais da metade dela formada por mulheres. A Companhia administra as políticas sobre a área metropolitana de Belém, ao que diz respeito à regularização fundiária e inclusão territorial, por meio da Lei nº: 13.465/2017 e do Decreto nº: 9.310/2018, que dispõem sobre a regularização fundiária urbana.

A Codem também executa serviços técnicos especializados aos órgãos públicos e aos cidadãos em geral como: avaliação de imóveis, levantamentos topográficos georreferenciados, pesquisa fundiária e o cadastramento imobiliário de novas unidades habitacionais.



Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/COMUS