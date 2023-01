Prefeitura de Belém celebra a qualificação profissional de 1 mil pessoas em Encontro do Donas de Si

A Prefeitura de Belém, por meio do Banco do Povo de Belém, chegou a 1.000 pessoas atendidas no programa de qualificação profissional Donas de Si, no final de 2022. Para celebrar esse feito, será realizado o I Encontro Donas de Si que visa reunir alunas e alunos de 58 turmas que concluíram os 22 cursos realizados.

Na ocasião, será lançado o Mapa Digital com a localização dos atendimentos realizados em 37 bairros de Belém. O evento terá a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e dos principais parceiros do programa.

O reencontro de colegas de turma e de instrutores vai contar ainda com exibição de vídeos, sendo um documentário e outro com o resultado das oficinas de avaliação dos alunos sobre o programa; entrega de certificados do Senar e do Senac; e divulgação do calendário de cursos para 2023. Além disso, haverá lanche, espaço kids para os filhos das alunas e show da cantora Gigi Furtado.

O Mapa Digital ficará disponível no site do Banco do Povo de Belém para consulta, por bairro, do número de pessoas atendidas, gêneros desses alunos e os cursos realizados por eles, além de conter fotos de alunos e turmas. O Mapa Digital será alimentado com a evolução do programa, possibilitando que os internautas confiram a ampliação dos atendimentos em cada bairro.

Outra informação adicional do Mapa será sobre o Crédito Solidário, ação da Prefeitura de Belém também realizada por meio do Banco do Povo para apoiar pequenos negócios. O Mapa vai trazer, por bairro, o número de pessoas atendidas e os valores liberados. O crédito foi lançado em março de 2022.

“O I Encontro Donas de Si será um momento de prestação de contas, de informar o que temos para oferecer do Donas de Si e do Crédito Solidário para 2023. A qualificação e o crédito estimulam a autonomia financeira e o desenvolvimento do território, especialmente por meio da economia solidária. Será um momento importante de diálogo, especialmente com as mulheres, sobre esses temas e outros, como a economia do cuidado”, destaca a coordenadora do Banco do Povo de Belém, Georgina Galvão.

DONAS DE SI

A manicure Elisa Lisboa, de 37 anos, mãe de dois filhos, do bairro do Jurunas, beneficiária do Bora Belém, fez o curso de “Processamento de Frutas e Produção de Doces” em outubro de 2021. O aprendizado virou fonte de renda: “A cada aula me encantei com o que aprendia. Ofereci as cocadas e geleias que aprendi às minhas clientes de unhas, que gostaram. Em julho de 2022 veio a mudança, quando expus meus produtos no X Forum Social Pan-Amazônico (Fospa), na UFPA, e passei a receber convites para levar meus produtos a eventos e a receber encomendas. Sou muito grata. Hoje sou uma empreendedora e parte do sustento da minha casa vem da venda desses produtos”, comemora.Os cursos gratuitos oferecidos pelo Donas de Si tem potencial de geração de renda imediata, como corte e costura, corte de cabelo, manicure e pedicure, confeitaria, panificação, bolos e doces, jardinagem e paisagismo, entre outros. Outros cursos são voltados à inclusão digital, caso de Informática Básica e Excel, que tiveram nove turmas com o atendimento de 180 pessoas. Os alunos concluintes recebem certificados com validade nacional.

Lançado em 2 de junho de 2021, o Donas de Si foi inicialmente voltado a mães provedoras do lar, especialmente as beneficiárias do Bora Belém e outros programas de assistência social. Os primeiros cursos aconteceram em cooperação com os Serviços Nacionais de Aprendizagem Rural e Industrial (Senar e Senai).

Em maio de 2022, o atendimento foi expandido com a assinatura de contratos de prestação de serviço junto ao Senar e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), nos valores de R$ 303 mil e R$ 500 mil, respectivamente. Foi quando o Banco do Povo abriu as inscrições para a população em geral, ocasião em que homens passaram a fazer os cursos, apesar das mulheres ainda representarem a maioria do público atendido.

Outros grupos vulneráveis alcançados com a oferta de cursos foram pessoas LGBTQIA+, indígenas Warao, pessoas remanejadas dependentes do auxílio-aluguel, mulheres vítimas de violência doméstica, empreendedores da economia solidária e familiares de internos do Sistema Prisional.

Imagens: Divulgação