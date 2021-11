Prefeitura de Belém celebra o Dia Nacional da Cultura

A Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), realizou uma programação especial, com a abertura da exposição Luxo do Povo e uma roda de conversa, para comemorar o Dia Nacional da Cultura, celebrado em 5 de novembro.

O evento foi realizado no Palacete Bolonha no final da tarde desta sexta-feira, 5, e contou com a presença do vice-prefeito de Belém, Edilson Moura, além do professor e poeta João de Jesus Paes Loureiro e da mestra de cultura popular Iracema Oliveira, que participaram da mesa-redonda O significado da cultura da sociedade, onde convesaram com convidados sobre a importância dos movimentos culturais.

O vice-prefeito Edilson Moura abriu a roda de conversa e destacou a importância de celebrar o Dia Nacional da Cultura. “Conversar e aprender sobre cultura com o João de Paes Loureiro e a mestra Irecema Oliveira é uma grande honra”

Para João de Jesus de Paes Loureiro, é importante envolver as pessoas no debate sobre cultura. “Muito feliz em estar participando desta mesa, e aqui no Palacete Bolonha, esta bela arte arquitetônica. Foi uma boa conversa, vi o público com muita vontade de saber mais de nossa cultura”.

Exposição – A programação também marcou a abertura da exposição Luxo do Povo, que conta com indumentárias e fantasias da cultura popular de Belém, como o carnaval.

O presidente da Fumbel, Michel Pinho, destacou o papel da prefeitura em dialogar com as mais diversas culturas. “Importante ressaltar o papel de diálogo da Fumbel em relação as mais diversas matrizes culturais. Seja fazendo uma exposição sobre cultura popular ou trazendo pessoas do meio para dialogar”.

Serviço – A exposição “Luxo do Povo” será realizada até o dia 19 de novembro, no Palacete Bolonha. A visitação pode ser agendada pelo número (91) 98417-5894, das 9h às 17h.

