Prefeitura de Belém comemora Dia da Amazônia com plantio de árvores na cidade

No Dia da Amazônia, comemorado ontem, terça-feira, 5, a Prefeitura de Belém reafirma seu compromisso com o bioma tropical preservando e cuidando das áreas verdes da cidade. Para marcar a data, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém – Semma realizou o plantio de mudas de árvores e milhares de espécies vegetais de paisagismo, em três praças da cidade.

Açaizeiro, ipê-rosa e palmeira imperial foram algumas das espécies de vegetais plantados na praça Brasil, no Umarizal, na praça Santuário, em Nazaré, e na praça Espaço Vitória, no bairro do Bengui. Além disso, a Semma realizou também poda preventiva de árvores já existentes e a execução de projeto paisagístico com vegetais de pequeno porte.

REVITALIZAÇÃO

“Nós queremos mostrar com essa programação a importância da construção coletiva, da preservação do meio ambiente. Para isso, nós estamos entregando três espaços como revitalização e projeto paisagístico”, explicou a secretária municipal de Meio Ambiente, Cristiane Ferreira.

Reafirmando o compromisso da gestão com a preservação das árvores e áreas verdes na cidade, a Prefeitura de Belém, por meio da Semma, lançou neste mês, em que lembramos a preservação do bioma Amazônico, a primeira parte do inventário das árvores do bairros de Fátima e Marco, que tem o objetivo de, pela primeira vez, quantificar e qualificar todas as árvores existentes na cidade.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou da programação alusiva ao Dia da Amazônia e destacou que a gestão está empenhada em proteger as árvores da cidade e espaços verdes durante todo o ano. Para isso, a Secretaria de Meio Ambiente realiza diversos estudos sobre os vegetais da cidade e ações preventivas para garantir a preservação.

MORADORES AJUDAM

Na praça Santos Dumont, antiga praça Brasil, no bairro do Umarizal, foram plantadas 12.919 mudas para revitalização do paisagismo e arborização do espaço. Anderson Vitório, morador do bairro há quase uma década, aproveitou a oportunidade para plantar uma árvore na praça.

“A Praça Brasil faz parte da minha vida há 8 anos, desde quando cheguei a Belém. Passo por ela todos os dias. Moro próximo e venho fazer caminhadas, tomar uma água de coco ou um guaraná da Amazônia. Então, foi um grande prazer participar do evento da Semma, que está realizando um excelente trabalho de embelezamento da cidade. Sempre terei na memória a satisfação de passar pela palmeira e saber que participei”, conta.

CÍRIO 2023

Também ontem, a Prefeitura de Belem iniciou o trabalho de revitalização paisagística na praça Santuário, no bairro de Nazaré, e na praça Espaço Vitória, no bairro do Bengui. Ao todo estão sendo empregadas 20.891 mudas no paisagismo da cidade.

Na praça Santuário, a programação pelo Dia da Amazônia marcou ainda o início das intervenções no local, por parte da Prefeitura de Belém, para preparar o espaço para o Círio de Nazaré 2023, já que é nele que boa parte da programação nazarena ocorre durante o mês de outubro.

“É com grande alegria que a gente vê essa praça ser reconstruída no seu paisagismo, por meio da Prefeitura de Belém, para entregar para a população esse espaço bonito para o Círio”, disse o coordenador do Círio 2023, Antônio Salame.

No local foi realizada poda preventiva das árvores e manutenção do paisagismo. Também foi feito plantio de dois ipês-rosa, no local onde ficava a samaumeira centenária, que em fevereiro deste ano caiu após uma forte chuva.

De acordo com o diretor de áreas verdes da Semma, Kayan Rossy, ipê-rosa foi a espécie de vegetal escolhida para ser plantada no local da antiga samaumeira por agredir menos o espaço e ser mais indicada para centros urbanos, diferente do que ocorre com a samaumeira.

Imagens: Agência Belém