Prefeitura de Belém comemora o Dia do Idoso com ações de políticas públicas

Em alusão ao Dia Municipal do Idoso, celebrado no último dia 27 e ao Dia Nacional do Idoso e Dia Internacional da Terceira Idade, que ocorrem nesta sexta-feira, 1º de outubro, a Prefeitura Municipal de Belém reforça as políticas públicas que atendem os cidadãos da terceira idade.

A partir de uma iniciativa da Secretaria Extraordinária de Direitos Humanos (SecDH), será realizada nesta sexta, 1, das 8h às 14h, na Aldeia Cabana, a Ação Cidadã da Pessoa Idosa, com programação visando à promoção de direitos da pessoa idosa, incluindo serviços jurídicos e de saúde, além de atividades de interação.

Garantia de dignidade aos idosos

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, frisa que além da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, mais políticas públicas de atendimento ao idoso tem se destacado na cidade, por meio da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) e da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

“A criação do Centro de Atenção ao Idoso, fundado em 2002, possui hoje aproximadamente 16 mil idosos cadastrados com média mensal de 5,5 mil atendimentos”, ressalta o prefeito.

O prefeito afirma que é indispensável a criação de políticas novas voltadas para a terceira idade, especialmente, após a pandemia da covid-19.

“A população idosa em Belém alcança patamares de 12% em relação ao total de pessoas, significa algo em torno de 180 mil pessoas, que necessitam de atendimento especializado, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), como garantia de uma vida digna, após tanto contribuir com nossa cidade”, afirma o prefeito Edmilson Rodrigues.

Ação Cidadã atenderá idosos, familiares e população em geral

O evento na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira, é primordialmente voltado para a população idosa, entretanto, o secretário extraordinário de Direitos Humanos, Max Costa, convida também os demais familiares dos idosos para a ação e reforça a importância da presença da família.

“Parte de nossos serviços são exclusivos para os idosos, mas nossa programação também conta com atividades para que outros públicos possam participar”, explica Costa.

Dentre os serviços fornecidos durante a ação, são exclusivamente para as pessoas acima de 60 anos: emissão de RG, segunda via de certidão de nascimento e óbito, avaliação oftalmológica e atendimento jurídico.

Já os serviços de testagem de HIV/Aids, sífilis e hepatites virais, aferição de pressão arterial e glicemia, cadastro no CadÚnico, orientações da defesa civil, cortes de cabelo e maquiagem, além das apresentações culturais e aulões de ritmos e ginástica, serão abertos para toda a população.

Evento será realizado com cuidados sanitários

Max Costa também enfatiza, que ainda se vive em um período pandêmico, portanto, todos os cuidados de prevenção à transmissão da covid-19 serão tomados para a realização de um evento seguro.

“Estamos em bandeiramento verde, o que significa que podemos promover essas ações, mas que ainda temos que tomar os devidos cuidados. Vamos garantir que todas as atividades sejam feitas com distanciamento adequado e com o uso de máscaras, além de distribuir álcool em gel para os participantes”, detalha o secretário sobre as medidas protetivas para o evento.

A realização da Ação Cidadã da Pessoa Idosa é uma realização da Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Secretaria Extraordinária dos Direitos Humanos e da Defensoria Pública do Estado, através do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, em parceria com o grupo Cynthia Charone e do Rotary Club, com o apoio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer, Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Cultural de Belém, Comissão Municipal de Defesa Civil, Coordenadoria Municipal de Comunicação e da Fundação Papa João XVIII.

Texto: Rayane Lopes

Fonte: Agência Belém