Prefeitura de Belém conclui inventário de árvores no bairro de Nazaré

Já está disponível no site da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) a localização de cada uma das 1.011 árvores existentes no bairro de Nazaré. Os dados unem-se agora aos catalogados nos bairros de Fátima e do Marco, que juntos possuem 3.422 árvores. Os números integram o inventário das árvores de Belém, que está sendo produzido pela Prefeitura de Belém em parceria com a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra).

Em Nazaré, das 1.011 árvores catalogadas, foram identificados 517 indivíduos que possuem diversos danos provocados pela ação humana, referente pincipalmente a pregos, lixo e anelamento, que corresponde ao corte da casca ao redor do tronco da árvore gerado por amarração de fios ou uso de pneus, levando o vegetal a morrer de “fome”.

“Qualquer tipo de amarração, fixação de pregos, furos e outros objetos que perfuram e expõem o lenho são maléficos à saúde da árvore, podendo acarretar na queda do vegetal”, explica a professora Joze Melissa, uma das orientadoras do trabalho.

A Prefeitura de Belém disponibiliza, com a participação da Companhia de Tecnologia da Informação de Belém (Cinbesa), o mapa com a localização das árvores no endereço eletrônico: semma.belem.pa.gov.br, podendo ser acessado por meio de computador, tablet ou celular.

A secretária municipal de Meio Ambiente, Christiane Ferreira, explica que o mapeamento individualizado de todas as árvores existentes na cidade tem caráter preventivo, uma vez que o levantamento servirá como base para as ações de manutenção e arborização desenvolvidas pela Semma em conjunto com outros órgãos governamentais, iniciativa privada e sociedade civil.

Segundo a titular da Semma, a próxima etapa do inventário terá a inclusão das árvores localizadas no bairro do Reduto. A previsão é que o inventário das árvores de Belém seja concluído até o final de 2024.



Texto: Aycha Nunes

Fonte: Agência Belém/Foto: Oswaldo Forte/Agência Belém