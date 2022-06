Prefeitura de Belém conclui obras do flutuante e rampa de acesso no trapiche de Icoaraci

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), concluiu os serviços de instalação do novo flutuante e da passarela de embarque e desembarque do trapiche de Icoaraci.

O novo flutuante tem 15 metros de comprimento por seis metros de largura. Já a rampa, que dá acesso à estrutura, tem 20 metros de comprimento por três metros de largura.

Grande fluxo na travessia

A nova estrutura do trapiche vai restabelecer a tranquilidade e a segurança na travessia para Cotijuba e demais ilhas, não comprometendo o inicio das férias do mês de julho, que, tradicionalmente, atrai grande fluxo de veranistas para essa região do município.

O secretário municipal de Urbanismo, Deivison Alves, explica que tanto o trapiche de Icoaraci quanto o de Cotijuba estão recebendo novos flutuantes e rampas de acesso.

“O trapiche de Icoaraci também está recebendo serviços de revitalização. Estamos realizando uma pintura, reforma da nova cabine de vendas de passagens, manutenção da iluminação pública e acessibilidade”, explicou o secretário.

Cotijuba

Em Cotijuba serão dois flutuantes ligados por duas passarelas metálicas, uma de 12 metros de cumprimento por três de largura, que fará a ligação entre as estruturas dos dois flutuantes, e outra de 20 metros de cumprimento por três de largura que vai ligar os flutuantes ao trapiche.

“Esses flutuantes têm sistema de atracação e amarração em estacas metálicas, que foram fixadas no fundo rio por meio de spuds. As estacas precisam ser muito bem fixadas, porque o rio nesse local tem profundidade de oito metros”, explica o engenheiro da Seurb, Marco Bessa, fiscal da obra.

Deivison Alves acrescentou que a pracinha do trapiche de Cotijuba também está recebendo serviços de revitalização como parte da ação operação Verão da Gente 2022.

Texto: Igor Monteiro

Fonte: Agência Belém/Foto: Seurb