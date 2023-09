Prefeitura de Belém continua com oferta de descontos de 20% a 90% para dívidas tributárias

Até o dia 17 de novembro, deste ano, a Prefeitura de Belém oferece descontos, sobre juros e multas, das dívidas tributárias e não tributárias para os contribuintes da cidade registrados com dívida ativa. A negociação é feita por meio do Programa de Regularização Incentivada (PRI), executado pela Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), que garante até 90% de descontos do tributo em atraso.

Esta é segunda edição do PRI este ano, oferecido pela Prefeitura a partir do Decreto Municipal n° 108.061, publicado no dia 28 de agosto, no Diário Oficial, com o objetivo de negociar as dívidas de juros e multas de impostos com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – Pessoa Física (ISS-PF) e Pessoa Jurídica (ISS-PJ), Taxa de Licença Para Localização e Funcionamento (TLPL) e de crédito não tributárias.

As negociações dos tributos podem ser feitas pelo site da Sefin de forma parcelada, de acordo com o débito existente, oferecendo aos contribuintes facilidade para o pagamento dos tributos, com parcelas que variam de 20% a 90%, de acordo com o número de parcelamento mensal e do valor total da dívida.

Com isso, além de proporcionar benefícios aos moradores da cidade, ainda possibilita à administração pública municipal aumentar a adimplência dos contribuintes, promovendo o aumento da arrecadação para o município investir, consequentemente, em melhorias da cidade.

Dívidas em até R$ 99.999,99:

Em até 12 parcelas mensais, com desconto de 90%;

Em até 16 parcelas mensais, com desconto de 80%;

Em até 20 parcelas mensais, com desconto de 40%; e

Em até 24 parcelas mensais, com desconto de 20%.

Dívidas igual ou superior a R$ 100.000,00

Em até 12 parcelas mensais, com desconto de 90%;

Em até 24 parcelas mensais, com desconto de 85%;

Em até 36 parcelas mensais, com descontos de 70%;

Em até 48 parcelas mensais, com descontos de 60%;

Em até 60 parcelas mensais, com desconto de 50%;

Em até 72 parcelas mensais, com desconto de 40%;

Em até 84 parcelas mensais, com desconto de 30%; e

Em até 96 parcelas mensais, com desconto de 20%.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Sefim