Prefeitura de Belém contribui com a Lei Paulo Gustavo e se mobiliza para as conferências municipais

Diálogos em Brasília e também em Belém do Pará. A capital paraense foi uma das prefeituras que não deixou de enviar seu plano de ação para a Lei Paulo Gustavo (LPG) e, agora, com o termo de abertura de conta assinado com o Banco do Brasil e com o prazo de adesão encerrado, no último dia 11, os recursos começaram a ser liberados. São quase 12 milhões de reais para Belém e a próxima etapa, já em curso, é para a elaboração dos editais, que serão lançados neste segundo semestre.

Na última semana iniciaram as oitivas da Prefeitura, tendo como frente de coordenação, o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) empossado no início do mês de junho, dia 7, pelo prefeito Edmilson Rodrigues, para atuação no biênio 2023-2025.

As reuniões das oitivas estão ocorrendo em diversos espaços da cidade, inclusive no Palacete Bolonha e Sala Vicente Salles. A agenda dos encontros é divulgada pelos conselheiros em grupos e comunidades do segmento que representam e pelas redes sociais da Fumbel (@fumbelcultura).

Além das oitivas, os conselheiros trabalham no regimento interno e estão participando de reuniões formativas, uma vez que o próximo desafio será a organização das reuniões com as setoriais para levantar propostas à Conferência Nacional de Cultura, que será realizada ainda este ano.

A mobilização de Belém e demais municípios paraenses será decisiva para o sucesso das conferências Estaduais, Distrital e Nacional, que visam potencializar a adesão ao Sistema Nacional de Cultura (SNC).

As etapas Municipal e Intermunicipal devem ocorrer até 17 de setembro, a Estadual e Distrital, até 30 de outubro, a etapa das conferências temáticas, também até 30 de outubro e a Nacional, de 4 a 8 de dezembro.

* Com informações da jornalista Luciana Medeiros.

Texto: Prefeitura Municipal de Belém

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Funbel