MENU BELÉM

Toggle navigation

CONCURSO PÚBLICO 002/2020

Prefeitura de Belém convoca 404 aprovados no concurso da Semec

Foto: Arquivo – Agência BelémPreviousNextOs profissionais do Magistério foram aprovados e classificados no Concurso Público 002/2020 da PMB/Semec, a contar de 1º de junho de 2022

Baixar Foto

28/05/2022 12:52

A Prefeitura de Belém convoca 404 aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Educação (Semec). Os profissionais do Grupo Magistério foram aprovados e classificados no Concurso Público 002/2020 da PMB/Semec, a contar de 1º de junho de 2022.

O Decreto 104.381/2022 foi assinado pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, na última sexta-feira, 27, e publicado no Diário Oficial do Município (DOM n°. 14.489), com a nomeação de todos os candidatos classificados (dentro do número de vagas).

O concurso foi homologado em 13 de abril de 2022 e as vagas ofertadas são para cargos de professores licenciados pleno e técnicos pedagógicos. “Isso reforça o compromisso da Prefeitura da Nossa Gente com o serviço público municipal e com a valorização e fortalecimento do quadro de servidores efetivos do magistério municipal”, afirma a secretária Municipal de Administração (Semad), Jurandir Novas.

Os candidatos devem observar o cronograma de apresentação à convocação, informado no DOM, e comparecer na data prevista para cada cargo ao Centro de Formação de Professores Paulo Freire, localizado na travessa Rui Barbosa, 1.353, no bairro de Nazaré, entre as avenidas Nazaré e Braz de Aguiar, no prazo de até 30 dias, a contar de 2 de junho próximo, das 8h30 às 14h30, munidos dos documentos exigidos, sob pena de perda de vaga.

Comemoração nas redes

A publicação do Decreto 104.381/2022, do prefeito Edmilson Rodrigues, deixou em festa os trabalhadores da educação da Semec. Nas redes de comunicação interna da Semec, o clima neste sábado, 28, é de festa.

“Nossos novos concursados! A revolução da Educação em Belém acontecerá pelas mãos da classe trabalhadora! Preparem-se meus queridos!”, disse a titular da Semec, Márcia Bittencourt.

“Sejam muito bem-vindos! Orgulho de fazer parte de nossa Secretaria Municipal de Educação”, disse Regeane Conceiçao Esteves de Lima, diretora da Escola Municipal Professor Walter Leite Caminha.

Vera Lúcia Lopes, da Escola Municipal Rosenil Cordeiro, afirmou: “Parabéns para todos. Conquistaram seu lugar pelo concurso público, isso é para a vida toda, é bênção do Senhor”.

A gestora Vanessa Machado de Andrade, da Escola Municipal Duas Irmãs Bianca e Adriely, lembrou que “há 10 anos, éramos muitos de nós aqui passando por essa emoção”.

A diretora de educação da Semec, professora Jaqueline Rodrigues, respondeu: “Estou sentindo a mesma alegria desse tempo! Parabéns aos novos concursados da Semec!”.

“Vamos recebê-los da forma mais respeitosa e carinhosa que pudermos”, disse a professora Marta Ferreira, do Centro de Formação Paulo Freire.

Cargos

Foram nomeados para 130 vagas Professor Licenciado Pleno – Pedagogia – Educação Infantil; 93 Professor Licenciado Pleno – Pedagogia – Séries Iniciais e/ou Ejai; 12 Professor Licenciado Pleno – Língua Portuguesa; 18 Professor Licenciado Pleno – Matemática; 5 – Professor Licenciado Pleno – História; 1 – Professor Licenciado Pleno – Geografia; 8 – Professor Licenciado Pleno – Inglês; 12 – Professor Licenciado Pleno – Artes Visuais; 12 – Professor Licenciado Pleno – Ciências; 13 – Professor Licenciado Pleno – Educação Física; e 90 – Técnico Pedagógico.

Documentos

Os documentos são carteira de identidade; CPF; título de eleitor e certidão de quitação eleitoral; Certificado de Reservista para o sexo masculino; comprovante de residência atualizado (devendo constar a data do documento apresentado, que não poderá ultrapassar a dois meses da data de sua apresentação); Diploma ou Certificado correspondente ao cargo em que foi aprovado; PIS/Pasep, caso não possua informar por declaração; e duas fotos 3×4 recentes e iguais.

Declarações

Deverão ser apresentadas duas vias originais das seguintes declarações: Declaração Negativa de Acumulação de Cargos Públicos; Declaração Negativa de Demissão/Exoneração “ex officio”; Declaração de Bens, com assinatura do candidato reconhecida em cartório; Declaração de Concordância com todos os termos do Edital de Abertura do Concurso Público; Declaração de que não possui inscrição no PIS/PASEP (se for o caso); Declaração de Antecedente Criminal da Polícia Civil do Estado do Pará, podendo ser obtida em: https://antecedentes.policiacivil.pa.gov.br/; Certidão Negativa Criminal da Justiça Estadual do Pará, incluindo Juizados Especiais Criminais (Distribuição e execução, onde houver), podendo ser obtida em https://consultas.tjpa.jus.br/certidao/pages/pesquisaGeralCentralCertidao.action; Certidão de Antecedente Criminal da Polícia Federal, podendo ser obtida em https://servicos.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao; Certidão Negativa Criminal da Justiça Federal, podendo ser obtida em: https:// portal.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/; e Certidão Negativa Criminal da Justiça Eleitoral, podendo ser obtida em http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais.

Exames médicos

O candidato deverá estar munido dos seguintes exames médicos, emitidos há no máximo 90 dias a contar da data da publicação do ato de convocação, para avaliação médica pré-admissional: Hemograma, Glicemia, Urina I e Hemoglobina Glicada de rotina; Raio X Dorso Lombar; Raio X de Tórax PA e Perfil; Laudo Psiquiátrico; PSA, para candidatos do sexo masculino acima de 40 anos; Eletrocardiograma com laudo para candidatos de ambos os sexos, com idade acima de 40 anos; Laudo Oftalmológico; Audiometria Tonal com Laudo; Eletroencefalograma; e Laudo Especializado atualizado de sua deficiência, para pessoa com deficiência. Mulheres grávidas devem apresentar exame de Beta HCG positivo, ultrassonografia obstétrica ou exame equivalente que comprove a gravidez. E, após 30 dias do parto, apresentar a Radiografia de Dorso Lombar e Tórax PA e Perfil no Departamento de Recursos Humanos da Semec.

Texto:

Prefeitura Municipal de Belém

Colaboração:

Lilian Leitao

Colaboração: Ronaldo Gillet

Fonte: Agência Belém/Foto: Agência Belem