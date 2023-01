Prefeitura de Belém dá início ao planejamento estratégico da Educação Municipal para 2023

Para realizar um planejamento tático dos programas prioritários relacionados à educação municipal, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Belém (Semec), iniciou nesta segunda-feira, 23, o Encontro de Planejamento Estratégico da Educação Municipal para 2023, que segue até quarta-feira, 25.

“Nós queremos avançar na ampliação da educação infantil, na escola de tempo integral e avançar sobretudo no orçamento e no planejamento. Esse é o momento de planejar a execução orçamentária e financeira da educação, que deve acabar até outubro deste ano”, explica a secretária municipal de Educação, Márcia Bittencourt.

O encontro, que ocorre no Centro de Formação de Professores Paulo Freire, no bairro de Nazaré, reúne os dois colegiados da Semec, o de gestão e o ampliado que é composto pelas diretorias específicas e especializadas da secretaria.Para tornar o planejamento mais técnico, a Semec convidou o especialista em planejamento estratégico Luiz Sérgio Silva para conduzir o encontro e apresentar soluções técnicas para as questões apresentadas.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou do encontro e na oportunidade destacou os limites e possibilidades que a Semec deve levar em consideração para avançar com as políticas educacionais na cidade.Entre as missões apresentadas pelo prefeito à Semec na busca de uma educação pública de qualidade estão o avanço no programa de alfabetização, que busca zerar o número de pessoas não alfabetizadas em Belém, a universalização da educação infantil e o aumento do número de vagas em creches.

Conquistas

Durante o encontro, Edmilson Rodrigues aproveitou para enfatizar alguns feitos já realizados na educação em dois anos de gestão como as obras de reforma em 83 escolas, a contratação de mais de 500 novos servidores para a Semec por meio de concurso público e a formação dos professores que atuam na rede municipal de ensino tendo muitos deles os títulos de mestres e doutores.



Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes/Comus