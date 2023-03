Prefeitura de Belém debate em Brasília transporte público e a participação cidadã que marca a capital paraense

A Prefeitura de Belém, representada pelo prefeito Edmilson Rodrigues, continuou nesta quarta-feira, 8, a agenda de reuniões em Brasília, iniciada na última segunda-feira, 6. O objetivo é buscar recursos e apoio para executar obras e projetos na capital paraense.

Entre os compromissos do dia, o prefeito Edmilson Rodrigues, acompanhado da comitiva de vereadores do município, apresentou ao secretário-geral de Participação Social, Renato Simões, a experiência da participação cidadã executada em Belém, o Fórum Permanente de Participação Cidadã Tá Selado. O modelo de participação da população na gestão municipal é referência para outros municípios do Brasil.

Cumprindo o último dia de agenda de reuniões pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), em Brasília, o prefeito Edmilson, juntamente com os representantes da FNP, se reuniu com o ministro das Cidades, Jader Filho, para debater acerca da crise no sistema de transporte público, acentuada pela pandemia da covid-19.

Edmilson solicitou apoio ao Programa Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas (Pnami), que prevê assistência financeira de R$ 5 bilhões da União para subsidiar a gratuidade dos idosos no transporte público no Brasil nos próximos três anos.

Moradia

Sobre a reunião com o ministro Jader Filho, o prefeito ressaltou. “Discutimos temas importantes, inclusive o programa Minha Casa, Minha Vida fortalecido. Também a questão das regiões metropolitanas. E a mobilidade urbana, especialmente com a preocupação de uma solução nacional para o problema do transporte público”, ressaltou Edmilson.

Já a agenda com a ministra de Gestão Pública e Inovação de Serviços Públicos, Esther Dweck, teve o objetivo de colocar a Frente Nacional de Prefeitos à disposição do ministério para articular ações conjuntas para os municípios.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Brasil/Foto: Marcelo Camará