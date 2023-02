Prefeitura de Belém debate humanização de projetos urbanos para sediar a COP-30

As equipes técnicas e os titulares das secretarias municipais de Urbanismo (Seurb), de Controle, Integridade e Transparência (Secont) e da Superitendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) debateram, nesta quinta-feira, 23, no gabinete do prefeito de Belém, projetos de urbanização e paisagismo humanizados para a cidade visando a realização da Conferência das Nações Unidas Sobre as Mudanças Climáticas (COP-30) na capital paraense, caso o Brasil seja o país escolhido para sediar o evento.

Para o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, é necessário pensar projetos que beneficiem toda a cidade. “Essa foi uma reunião muito positiva, onde pensamos a cidade. Nós precisamos pensar cada intervenção com humanização”, declarou o prefeito.

A reunião faz parte de uma força-tarefa da Prefeitura de Belém para o desenvolvimento de políticas públicas no contexto urbano sustentável.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Macio Ferreira/Ag Belém