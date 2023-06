Prefeitura de Belém debate municípios do Brasil com dezenas de prefeitos e quatro ministros

A Prefeitura de Belém participa da 1ª edição do encontro “Reflexões sobre o futuro das cidades”, promovido pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), com o objetivo de discutir temas relevantes referentes aos médios e grandes municípios. A programação iniciou na tarde desta quinta-feira, 1, na cidade de João Pessoa-PB, e segue até essa sexta-feira, 2 de junho.

O evento reúne mais de 45 prefeitos e prefeitas, sendo 13 de capitais, além da participação dos ministros Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), Sílvio Almeida (Direitos Humanos e da Cidadania), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Juscelino Filho (Comunicações). O objetivo geral do encontro é debater temas mais específicos e construir soluções conjuntas entre os municípios e o Governo Federal.

O prefeito de Belém e vice-presidente da FNP na Região Norte, Edmilson Rodrigues, está representando a capital paraense no encontro. O gestor municipal participou do painel “Articulação federativa e adaptação das cidades às mudanças climáticas”, no qual falou sobre a escolha da capital paraense pela Organização das Nações Unidas (ONU) para sediar a COP-30, em 2025.

Debates essenciais

“Debates essenciais sobre alternativas para tornar as cidades mais sustentáveis, amigáveis ao meio ambiente e resilientes às mudanças climáticas”, resssaltou Edmilson. “Também foram discutidas as implementações de políticas públicas e programas voltados para a redução da desigualdade social nos municípios, com programas de transferência de renda, investimentos em educação e capacitação profissional e incentivos para a geração de emprego e empreendedorismo, e com muito orgulho posso dizer que Belém já está na frente em muitos deles”.

Programação

Entre os assuntos que serão debatidos pelos prefeitos e ministros nos dois dias de evento, estão: o enfrentamento da desigualdade social como estratégia para o desenvolvimento econômico; fontes de recursos para projetos climáticos municipais; novas oportunidades de receitas para os municípios; financiamento do transporte público urbano; a criação do Conselho da Federação.

Mais duas edições

A FNP vai realizar mais duas edições do encontro “Reflexões sobre o futuro das cidades” ainda este ano. A segunda será na cidade de Niterói-RJ, no mês de julho, e a terceira em Campinas-SP, no final do segundo semestre.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: FPN/Divulgação