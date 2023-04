Prefeitura de Belém destaca renda mínima, qualificação e crédito em seminário em Fortaleza

A Prefeitura de Belém teve destaque em sua política de crédito solidário e qualificação profissional (realizada por meio do Banco do Povo), durante o Seminário de 50 anos de Conjunto Palmeira e 25 anos do Banco Palmas, em Fortaleza. O Palmas, conhecido formalmente como Banco Comunitário de Desenvolvimento (BCD), foi o primeiro banco comunitário do Brasil, inaugurado em 1998, no Conjunto Palmeira, um bairro da periferia da capital cearense. O BCD também foi o primeiro a criar uma moeda social no país, trazendo desenvolvimento aos moradores do lugar.

O seminário reúne representantes de bancos comunitários e de experiências de moeda social de vários cantos do país. A coordenadora-geral do Banco do Povo de Belém, Georgina Galvão, mediou a mesa “Gerar e distribuir riquezas no território: o papel da renda Básica e da Bolsa Família no município”, na sexta-feira, 28. “A política de bancos comunitários e moeda social é parte do programa de governo da atual administração municipal de Belém. Essa troca é importante para nós porque é uma política que ainda será implantada em nosso município”, anuncia Georgina.

“Fui convidada a participar dos 25 anos do Banco Palmas, que tem uma experiência muito exitosa. Como temos uma política de microcrédito e capacitação em Belém, estamos aqui trocando experiências”, conta a coordenadora do Banco do Povo em Belém.

Belém é a única a oferecer renda básica

Sobre a mesa mediada pela coordenadora do Banco de Belém, Georgina observou que Belém é a única capital brasileira que oferece uma renda básica à população e que, como complemento a essa iniciativa, oferece a qualificação profissional e o microcrédito para estimular a autonomia financeira, especialmente por meio do empreendedorismo.

Algumas das ações do Banco do Povo são referência inclusive para o governo Lula, que já anunciou a intenção de reproduzir, em nível federal, o modelo do programa.

Também participaram da mesa a deputada estadual do Ceará Larissa Gaspar (PT); o prefeito de Sergipe, Edvaldo Nogueira; e o ativista Preto Zezé, da Central Única das Favelas (Cufa), além de representantes de municípios do Rio de Janeiro e de pesquisadores de universidades.

Texto: Enize Vidigal

Fonte: agência Belém/Foto: Ascom Banco do Povo