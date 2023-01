Prefeitura de Belém dinamiza economia de Caratateua com festival gastronômico

Belém é um dos maiores destinos turísticos gastronômicos do planeta e a ilha de Caratateua, como é conhecido o distrito de Outeiro, é o centro deste destino neste final de semana: recebe a 4ª edição do Festival Gastronomia das Ilhas, idealizado pela Prefeitura de Belém e executado pela Diretoria de Desenvolvimento e Negócios (DDN) da Companhia de Desenvolvimento e Administração de Área Metropolitana de Belém (Codem) com o objetivo de fomentar o turismo gastronômico local. A abertura do evento ocorreu na manhã deste sábado, 28, na orla da praia do amor.

O evento tem o apoio da Universidade da Amazônia (Unama), Sebrae e Corpo de Bombeiros do Pará e parceria com a Administração Regional de Outeiro (Arout), Funbosque, Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Cinbesa e Belemtur.

O diretor-presidente da Codem, Lélio Costa, representou o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues no evento. O titular da Companhia, responsável pela organização do festival, destacou que “Belém é uma referência internacional na gastronomia e a realização do festival, em Caratateua, consolida uma ação de governo, ao mesmo tempo que mostra para turistas e belenenses que a culinária de alto padrão é acessível a todos os públicos, gera renda, emprego e desenvolvimento”, garantiu.

Retomada do turismo

Para a Chef e Proprietária do Restaurante e Peixaria Requinte da Orla, Odete de Souza, a iniciativa da prefeitura de Belém foi bem vinda e aprovada. “Se depender dos proprietários de restaurantes de Outeiro, o festival veio para ficar, pois dá visibilidade e atrai mais clientes para a ilha”.

Emocionado, Maikenn Souza, agente distrital de Outeiro, disse: “É muito importante esse momento que estamos vivendo na ilha de Caratateua com a chegada do Festival Gastronomia das Ilhas. Uma importante ação que garante geração de emprego e renda. A prefeitura de Belém está garantindo a retomada do turismo às nossas ilhas; promovendo cursos e oficinas de capacitação, com apoio da FunBosque, aos trabalhadores do ramo culinário e com isso gerando mão de obra local para atuação no próprio distrito”, destacou Maikenn.

Capacitação

Além do fomento ao turismo, a Prefeitura também tem o intuito de promover a economia local, promovendo a capacitação dos funcionários dos restaurantes, bares e barracas da Orla de Caratateua, que participam do Festival.

Foram realizados cursos de habilidades básicas de cozinha, manipulação de alimentos, ministrados pela Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), junto com a Funbosque e a Unama.

Histórico

O Festival Gastronomia das Ilhas é um dos eventos da gestão do prefeito Edmilson Rodrigues e garante a cada edição importante visibilidade internacional à cidade, por meio da Rede de Cidades Criativas da Unesco, da qual Belém faz parte desde 2015. A rede é composta por cerca de 180 cidades de 72 países.

Neste contexto, a Ilha de Caratateua (Outeiro) sedia a 4ª edição de um projeto inovador, inclusivo, solidário, consolidado e democrático que, segundo estimativas dos organizadores, vai gerar cerca 320 empregos diretos e, pelo menos 960 indiretos, injetando na economia local algo em torno de R$ 200 mil reais nos dois dias de realização do festival.

Outro diferencial da ação turística, gastronômica e empreendedora da Prefeitura de Belém, executada pela Codem por meio da Diretoria de Desenvolvimento e Negócios, é a obrigatoriedade do uso dos insumos e proteínas do Pará como pescado da região, temperos verdes, frutas e etc.

Selo Unesco

Desde 2015, Belém possui o selo de Cidade Criativa da Gastronomia, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O selo tornou a cidade uma referência mundial em gastronomia, passando a integrar a rede de cidades criativas da Gastronomia, que buscam desenvolvimento de maneira sustentável e de modo socialmente justo.

Atualmente, a administração do selo está sob a responsabilidade da Codem, que promove, apoia e fortalece eventos e atividades dessa área, sendo ainda responsável pela elaboração de relatórios e articulações junto à Unesco, poder público, iniciativa privada e sociedade civil.

O Brasil possui quatro cidades com selo da gastronomia criativa: Florianópolis (RS), Paraty (RJ), Belo Horizonte (MG) e Belém (PA).

Insumos para o mundo

Ingredientes como o açaí, tacacá, peixe filhote no tucupi, maniçoba e pirarucu têm atraído o interesse de especialistas, chefs em gastronomia e turistas de todo o mundo. Cozinheiros brasileiros e estrangeiros estão vindo à região procurando inspiração nessa culinária criativa.

É devido à originalidade e às possibilidades de sua cozinha exótica que o Pará é um dos destinos gastronômicos mais promissores do mundo. A culinária de Belém transforma esta experiência em uma viagem pelo universo amazônico, mistura cores e sabores típicos dessa região, com ingredientes exóticos e exclusivamente regionais direto de quem pesca, colhe ou produz mantendo sua originalidade em todos os pratos que oferece.

Site

A Companhia de Informática de Belém (Cinbesa), parceira do festival, desenvolveu um site com todas as informações sobre o evento. Acesse: https://gastronomiadasilhas.belem.pa.gov.br/

Texto: Willys Lins

Fonte: Agência Belém/Foto: Tryangle Produtora