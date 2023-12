Prefeitura de Belém discute obras do complexo Ver-o-peso com trabalhadores locais

A Prefeitura de Belém se reuniu, na tarde desta sexta-feira, 1°, com os trabalhadores do Complexo do Ver-o-Peso, para tratar da obra que será feita no espaço.

O encontro foi realizado no auditório do Mercado de Carne e contou com a presença dos trabalhadores de diversos setores do Complexo, representantes da Prefeitura de Belém, além de outras instituições, como a Polícia Militar.

Nesta primeira reunião foi tratada a obra como um todo. O novo Complexo do Ver-o-Peso terá um investimento de R$ 82 milhões. O serviço vai contemplar todas as áreas e setores: estacionamento, feira principal, os mercados de carne e de peixe, a pedra do peixe e a Feira do Açaí, com adequação dos espaços.

O secretário municipal de Economia (Secon), Apolônio Brasileiro, comandou a reunião e destacou como será o cronograma de encontros entre a Prefeitura e trabalhadores, para detalhar as obras, como vai funcionar o remanejamento, criação da Comissão de Fiscalização de Obras (Cofis) e outras necessidades durante os serviços.

Cronograma

“Nós montanos um calendário para discutir com vocês as obras no Ver-o-Peso. Estão previstas cinco audiências para falar sobre isso com os setores. A previsão é que possamos iniciar esse cronograma na próxima semana”, explicou.

Trabalhando há 28 anos no setor de refeição do Ver-o-Peso, Nilce Ribeiro, 44 anos, ressaltou que a obra irá beneficiar demais os trabalhadores.

“É muito importante, porque nós, trabalhadores, somos a peça principal desse local. A gente que está aqui no dia a dia, vem de manhã, de tarde e de noite. Espero que essa obra seja o melhor para nós”.

A obra será executada pela Prefeitura de Belém e financiada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Vendedor de refeição no Ver-o-Peso, Clemir Santos, de 47 anos, participou da reunião. O trabalhador destacou a sua vontade de ver o local, no qual trabalha há 10 anos, completamente reformado.

“Com certeza tem que fazer a obra, porque graças a Deus tem esse recurso. É uma melhoria pra nós feirantes, para os clientes e turistas. Não pode ficar do jeito que está o Ver-o-Peso. Estou com problema de pele por causa da lona, que é muito quente. A energia toda hora tá falhando”.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcio Ferreira/Ag Belém