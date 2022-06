Prefeitura de Belém disponibiliza novos serviços do Samu para atendimento à população

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), reestruturou o Serviço de Atendimento Móvel (Samu) de Belém e alguns serviços novos passaram a ser disponibilizados para o atendimento à população da capital.

Entre as novidades está a ambulância de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Samu, que foi preparada para atender ao hospital Pronto Socorro Municipal “Mário Pinotti”. Equipada com tomógrafo e outros equipamentos para exame, a ambulância auxilia e complementa o atendimento aos pacientes do hospital. A ambulância fica disponível 24 horas.

Ciop – O Samu colocou também uma equipe de facilitadores no Centro Integrado de Operações (CIOP). A equipe contribui para o atendimento do Samu em áreas vermelhas, que precisam do suporte da Polícia Militar para acompanhar a ambulância para atender as ocorrências de pacientes nessas regiões da cidade.

Outra facilidade de ter uma equipe do Samu no Ciop é para o atendimento a pacientes psiquiátricos. Nestes atendimentos, a equipe do Samu trabalha em parceira com o Corpo de Bombeiros, que são importantes para o processo de contenção de pacientes em surto psiquiátrico para o posterior transporte pela equipe do Serviço.

Tempo de resposta – “Quando não tínhamos uma equipe de facilitadores nossos lá no Ciop, às vezes acontecia de haver um descompasso entre os atendimentos. A gente chegava e as outras equipes não, ou vice-versa. Com a presença do facilitador junto com todas as equipes que estão lá dentro do espaço, melhorou o nosso tempo de resposta nestes atendimentos”, destacou o diretor do Samu, José Guataçara.

Para o atendimento a pacientes psiquiátricos, o Serviço também vai disponibilizar uma ambulância psiquiátrica, onde toda a equipe estará sendo preparada para o atendimento a pacientes em surto. Nesta semana, 20 socorristas do Samu, entre condutores e técnicos de enfermagem, receberam treinamento para saber como proceder nestes casos. Essa ação conta com a parceria da Guarda Municipal de Belém, responsável tanto pelo treinamento dos socorristas do Samu, como também por destacar dois batedores para reforçar o atendimento a estas ocorrências.

Batedores – “Então, agora, além de termos o condutor da ambulância e mais os técnicos de enfermagem treinados para a contenção de pacientes em surto psiquiátrico, teremos também mais dois batedores, que são pessoas treinadas fisicamente para fazer a contenção. Estaremos mais preparados para o atendimento a esse paciente”, reforça Guataçara.

O Samu também tem reforçado as ações durante os eventos oficiais da Prefeitura de Belém, em especial aqueles voltados ao grande público. Nestes casos, é disponibilizada uma ambulância nas proximidades para fazer o atendimento imediato a qualquer situação de emergência.

Texto: Danielly Gomes

Fonte: Agência Belém/Foto: Márcio Ferreira