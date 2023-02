Prefeitura de Belém distribui gratuitamente pedaços da samaumeira e alerta que comercialização é ilegal

Durante os trabalhos de recolhimento dos pedaços da samaumeira, que teve um galho perdido na manhã de segunda-feira, 6, na praça Santuário, em Nazaré, a equipe de poda da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) da Prefeitura de Belém, atendendo a apelos sentimentais de pessoas que desejavam guardar um pedaço do vegetal de recordação, distribuiu gratuitamente pedaços da árvore para populares que solicitaram.

Porém, a Prefeitura de Belém tomou conhecimento que pessoas não autorizadas estariam comercializando pedaços do vegetal. Sabendo disso, a Prefeitura afirma que não corrobora com a comercialização de pedaços da samaumeira. E ressalta inclusive que a comercialização ilegal de madeira constitui crime ambiental passível de punição administrativa e criminal.

Roberta Bordallo esteve no local no dia em que o galho caiu e relatou seu sentimento. “É de tristeza. É como se a gente tivesse ficado órfã de uma grande avó. Ela (árvore) estava aqui há muito tempo. Triste ela não poder estar mais aqui neste Círio”, relatou a universitária, que solicitou aos agentes da Semma um pedaço da samaumeira para guardar de recordação.

Belém conta hoje com cerca de 120 mil árvores. Deste total, em torno de 15 mil são mangueiras. A meta da Prefeitura é, até 2024, é plantar 150 mil árvores na cidade.

Mais uma tentativa – Ainda nesta terça-feira, 7, a Prefeitura de Belém, pela Semma, segue na tentativa de salvar a vida da samaumeira na praça Santuário. Agora, a Semma realiza outra poda drástica na esperança de que a samaumeira rebrote, isto é, ganhe vida novamente. Caso não ocorra o esperado, o vegetal será retirado por completo e uma nova samaumeira será plantada no local.

“Atendendo à preocupação dos belenenses, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, do ponto de vista técnico e científico, para que a histórica samaumeira, que sofreu com a queda de um dos seus galhos, continue pulsando no coração da nossa cidade”, afirma o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

A Prefeitura de Belém explica que, desde 2013, vem acompanhando a samaumeira. Naquela época, foi contratada uma empresa paulista especializada para utilizar um aparelho ultrassônico, que constatou que o interior do vegetal já estava oco, comprometendo, assim, a saúde da árvore frondosa.

Por se tratar de um patrimônio da cidade e para tentar salvar a árvore, a Semma, na época, realizou uma poda drástica para estimular o processo de regeneração, que fez prolongar a vida do vegetal por mais dez anos.

Trânsito na área – Desde que ocorreu a queda do galho, o trânsito na avenida Generalíssimo Deodoro, entre a avenida Nazaré e a avenida Brás de Aguiar, ficou interditado. Por volta das 16h desta segunda, 6, uma das duas pistas, a da direita, já foi liberada para a circulação dos condutores de veículos, tendo acompanhamento e orientação dos agentes de trânsito da Prefeitura de Belém.



Texto: Cleide Magalhães

Colaboração: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes/COMUS