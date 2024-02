Prefeitura de Belém divulga atrações do Circuito Icoaraci Folia

A programação geral do Circuito Icoaraci Folia 2024 foi confirmada pela Prefeitura de Belém. A vila sorriso já se prepara para viver o carnaval do jeito que o paraense gosta, resgatando tradições e celebrando a cultura popular. “Icoaraci terá o maior carnaval de todos os tempos”, declara o agente distrital Grégorio Neto.

A Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Icoaraci (Adic), faz os últimos ajustes para o “Carnaval de Todas as Cores”. O corredor da folia será na rua 15 de Agosto, entre a Travessa Berredos e Avenida Lopo de Castro. É quase um quilômetro de percurso, que começa no bairro Ponta Grossa e termina no bairro Cruzeiro.

“Em Icoaraci, os pequenos blocos, onde o próprio povo é a estrela, vão se juntar a grandes atrações, inclusive nacionais, numa temporada de festas que já está sendo esperada pela Vila sorriso”, destacou o prefeito Edmilson Rodrigues. “É a Prefeitura apoiando a alegria e a cultura do nosso povo”.

Desfiles

A programação será gratuita, com seis dias de cortejos de blocos, no período de 9 a 14 de fevereiro. Ao todo, serão 78 horas de animação. A cada dia, o corredor da folia será aberto às 14h e as atrações vão até 3h da madrugada.

Estão cadastrados mais de 40 bloquinhos de rua. Também estão confirmadas mais de 20 apresentações musicais, que irão puxar o trio elétrico.

“A expectativa é de que o carnaval de Icoaraci seja um show de cultura e diversidade, feito para todos. Os foliões vão reforçar sua identidade cultural e curtir um carnaval no Pará, com a cara do Pará”, destaca Grégorio Neto.

De acordo com a Adic, os icoaracienses e visitantes vão desfrutar de atrações marcantes, como a Rainha do Tecnobgrea, Gaby Amarantos, as bandas Fruto Sensual e Fruta Quente e aparelhagens tradicionais. A diversidade de ritmos deve agradar todos os públicos, com axé, tecnobrega, samba, pop, rock, sertanejo, forró, carimbó, brega e o bloco kid’s, para os pequenos foliões.

Para o agente distrital de Icoaraci, além de animação, o evento também vai trazer muitos benefícios para os moradores da Vila Sorriso. “Já podemos observar uma movimentação, não só dos blocos de rua que estarão no circuito, mas também de grande parte da população, que espera ansiosa para viver o carnaval. É uma iniciativa que, sem dúvida, fomenta o turismo da nossa região e gera um grande movimento na nossa economia local. É uma ação que é favorável para todos, para as famílias que participam e também para as pessoas que trabalham e fazem suas vendas”, comentou.

Confira a programação completa, com todas as atrações do trio elétrico:

Sexta 09/02

18h – Cabra no Forró

20h – Fruta Quente

22h – Tudão Crocodilo

00h – Fruto Sensual

Sábado 10/02

19h – Desfile Oficial de Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Icoaraci.

Domingo 11/02

16h – Bonde da Alegria (Kid’s)

18h – Axé & Cia

20h – Carimbó Batucada Misteriosa

22h – Gêh Rodriguez

00h – MC Dourado

Segunda 12/02

16h – Jeff Moraes & Leona Vingativa (Trio da diversidade)

18h – Steve Pegada

20h – Big Band DBL

22h – Super Pop New Geration

00h – Markinho Duran

Terça 13/02

16h – Thiago Costa

18h – Vem Pro Rolê

20h – Miro Marks

22h – Victoria Pinheiro

00h – Gaby Amarantos

Quarta 14/02

14h – Rabo do Peru

16h – Mizerê

