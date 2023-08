Prefeitura de Belém e BNDES organizam agenda de ações de preparação para a COP-30

A Prefeitura de Belém e os representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) se reuniram para alinhar um cronograma de encontros e projetos, visando a preparação para a Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas (COP-30). O encontro foi realizado na tarde de ontem, terça-feira, 08, no Gabinete Municipal, entre o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, a diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello, secretários municipais e representantes do Banco.

A pauta da reunião foi sobre os projetos para COP-30 em Belém, como a reforma do Ver-o-Peso e a requalificação do Igarapé São Joaquim, além do apoio do Governo Federal a outras ações de preparação para o evento.

Também foi discutida uma oficina, que será promovida pelo BNDES, voltada para empresários da capital, sobre linha de créditos para reforma e construção de hotéis. Essa oficina ainda não tem data definida.

Imagem: Agência Belém