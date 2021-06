Prefeitura de Belém e Escola de Governança do Estado assinam termo para capacitação dos servidores

A prefeitura de Belém e a Escola de Governança do Estado do Pará firmaram um termo de cooperação técnica visando a oferta de capacitação para os servidores públicos municipais. O termo foi assinado, nesta quarta-feira, 2, pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e pela diretora-geral da Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA), Evanilza Marinho. Com o acordo, os servidores municipais estão habilitados a participar dos cursos de capacitação oferecidos pela EGPA, gratuitamente.

“É um momento de grande felicidade, pois a EGPA mantém um programa rigoroso de aperfeiçoamento e de formação continuada dos servidores, de todas as áreas do serviço público. A qualidade do serviço público deve ser um objetivo dos gestores e é uma exigência dos cidadãos, que pagam pelo serviço”, disse o prefeito Edmilson Rodrigues.

Cursos – A EGPA é um órgão estadual que oferece cursos de capacitação para os servidores de todas as esferas públicas. A Escola conta com uma programação mensal, trabalhando em 11 eixos. No mês de junho, serão ofertados os cursos de gerência de projetos com avaliação e criação de indicadores, gestão documental e eventos virtuais na administração pública.

“Neste mês de junho, estamos oferecendo diversos cursos. os servidores da Prefeitura de Belém já podem se inscrever e participar da capacitação, basta acessar o nosso site”, frisou a diretora-geral da EGPA, Evanilza Marinho.

A inscrição pode ser feita acessando o site da Escola de Governança, imprimindo e preenchendo o cadastro e, por último, enviando o documento para o gabinete da EGPA.

Também participaram do ato de assinatura, a coordenadora de planejamento da EGPA, Daniela Sequeira, a diretora-geral da Secretaria Municipal de Administração (Semad), Nayra Baker, e a titular da Semad, Jurandir Novaes, que ressaltou a importância de valorizar o servidor do município.

“A Prefeitura vem desenvolvendo várias ações de valorização aos servidores municipais. E esta cooperação se junta a nossa proposta de trabalho que é a capacitação e formação na gestão pública”, finalizou.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa