Prefeitura de Belém é exemplo no combate à covid-19 e prefeito Edmilson Rodrigues recebe comenda

A pandemia de covid-19 demandou ações emergenciais e estratégicas para salvar vidas. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, foi homenageado justamente pela atuação como gestor diante da pandemia. Edmilson recebeu a Comenda Unama pela atuação da saúde municipal diante da pandemia, na noite desta quinta-feira, 3, no Hangar Centro de Convenções, durante a abertura do V Congresso Nacional Multidisciplinar de Saúde.

Criada em 2015, a comenda concedida pela Universidade da Amazônia (Unama) é entregue a instituições e personalidades que prestam excelentes serviços em diversas áreas. A condecoração entregue ao prefeito Edmilson Rodrigues reconhece a atuação do gestor municipal e da Prefeitura de Belém diante dos desafios impostos pela pandemia da covid-19.

A Prefeitura atuou em diversas frentes durante a pandemia, com ações voltadas para a população, como a criação de clínicas de campanha, a disponibilidade de leitos, as medidas econômicas e, principalmente, a campanha de vacinação, tornando Belém uma das cidades com a maior taxa de imunização contra o vírus.

Dedicação

“Decidimos que, em Belém, ninguém ficaria sem assistência”, comentou o prefeito Edmilson Rodrigues. “Esse foi um esforço baseado numa determinação política e num esforço heroico dos trabalhadores da saúde. As universidades públicas e privadas abriram seus prédios para vacinar. Ajudei a organizar, pela Frente Nacional de Prefeitos, o maior consórcio do mundo para compra de vacinas. É honroso para mim receber essa comenda, representa uma vitória com o compromisso com a ciência”.

A reitora da Unama, Betânia Fidalgo, destacou o trabalho da Prefeitura de Belém durante os picos da covid-19. “Belém é um exemplo de vacinação. O prefeito Edmilson Rodrigues já assumiu em uma pandemia. A importância dele como gestor público é determinante: a capital e as ilhas foram assistidas”.

O governador Helder Barbalho também foi agraciado com a comenda e, na ocasião, foi representado pelo chefe da Casa Civil do Estado do Pará, Luiziel Guedes.

Congresso – Com o tema “Saúde, Ciência e Tecnologia: novos tempos, novos desafios”, o V Congresso Nacional Multidisciplinar de Saúde é promovido pela Unama e será realizado entre os dias 3 e 5 de novembro, no Hangar Centro de Convenções.

Mais de 130 conferencistas vão participar da programação, que espera reunir 2 mil pessoas.

Os congressistas vão participar de mesas-redondas, palestras, minicursos e oficinas sobre assuntos de grande importância para a evolução da área.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Macio Ferreira