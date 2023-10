Prefeitura de Belém e Glasgow trocam experiências sobre os preparativos da COP

Com o objetivo de ampliar o conhecimento e externalizar os desafios da realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP), a Prefeitura de Belém e o Conselho Municipal de Glasgow, na Escócia, participaram de uma reunião para troca de experiência sobre o planejamento do evento na capital paraense.

A cidade escocesa foi sede da COP-26, no ano de 2021, e durante o encontro a líder do Conselho Municipal de Glasgow, Susan Aitken, apresentou ao prefeito Edmilson Rodrigues, detalhes da organização do evento em Glasgow para a realização do maior evento climático mundial.

Entre os desafios para a COP-30 apontados por Susan Aitken ao prefeito de Belém, destacou a importância da administração da cidade não interferir no dia a dia da população por causa do evento. Como exemplo, citou a necessidade de existir um planejamento para a logística do evento, que inclui a fluidez no trânsito, transporte e rede hoteleira.

O prefeito Edmilson Rodrigues comentou sobre a expectativa do evento e elencou os desafios de preparação da cidade para a COP-30, que receberá cerca de 70 mil pessoas. Ele informou que a Prefeitura de Belém, governo federal e estadual atuam juntos viabilizando investimentos para execução de obras de infraestrutura, segurança, transporte, ampliação da rede de hotelaria e outros setores, os quais impactam diretamente na realização do evento em novembro de 2025.

“O esforço é garantir o máximo de infraestrutura para recepcionar as delegações do comitê. Ao mesmo tempo, a ideia é mostrar para a diferença de uma metrópole da Amazônia em relação a outras do mundo. Ouvir a prefeita de Glasgow foi uma excelente oportunidade, pois soluções importantes para a administração da cidade escocesa durante o preparativo da COP, certamente serão importantes para nós aqui em Belém”, ressaltou o prefeito Edmilson Rodrigues.

Na reunião entre a líder do Conselho Municipal de Glasgow e prefeito Edmilson Rodrigues, participaram também o coordenador das Relações Internacionais da Prefeitura de Belém (Corint), Luiz Arnaldo Campos; o coordenado do Comitê Executivo Municipal para a COP-30, Luiz Araújo; e o diretor geral da Segep, Edilson Rodrigues.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcio Ferreira/Ag Belém