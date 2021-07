Prefeitura de Belém e Governo do Estado debatem integração do BRT

Prefeitura de Belém e governo estadual debatem a criação de convênio de cooperação técnica para integração da obra do Bus Rapid Transit (BRT) Metropolitano.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, recebeu na tarde desta quinta-feira, 22, uma equipe do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), para debater sobre o BRT. A obra que passará pelos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, se juntando com a requalificação da BR-316, foi apresentada ao prefeito. A previsão é integrar o BRT de Belém e o Metropolitano, ligando mais de 10 quilômetros em apenas um sistema.

“É claro que existe o interesse na integração metropolitana. É viável estabelecer um planejamento que integre os sistemas municipal e metropolitano. Infelizmente, no início de tudo, essas obras foram planejadas de forma separadas, por isso existe uma perspectiva de funcionamento de cada um”, comentou o prefeito.

A previsão é realizar um convênio de cooperação técnica entre a prefeitura, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém(SeMOB) e Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), com o NGTM, para elaborar um plano de trabalho envolvendo a área de infraestrutura, operação e regulamentação da integração. “O convênio cria um ambiente institucional para que estado e prefeitura possam discutir todas a questões que possam ser superadas, visando a integração dos sistemas”, explicou o diretor geral do NGTM, Eduardo Ribeiro.

De acordo com a superintende da Semob, Ana Valéria Borges, o usuário do transporte público será o maior beneficiado. “O que estamos vendo é como ajustar, da melhor forma possível, a função transporte que afeta a vida do município de Belém e de toda a região metropolitana, conjugando os projetos para que os usuários tenham mais opção e mais qualidade no transporte”, comentou.

A obra do BRT Metropolitano está orçada em R$ 384 milhões, sendo 78% financiada pelo Agencia de Cooperação internacional do Japão (Jica).