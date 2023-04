Prefeitura de Belém e Governo do Estado juntos na campanha “Baixa o Som e Aumenta o Respeito”

No Dia Nacional de Conscientização Contra o Ruído, 25 de abril, será lançada a campanha “Baixa o Som e Aumenta o Respeito”, que consiste em ações de educativas e de fiscalização com o intuito de combater a poluição sonora em Belém. A decisão foi tomada pela Câmara Técnica do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M), nesta terça-feira, 11, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

A ação faz parte do amplo debate sobre as políticas de combate à poluição sonora na capital paraense, envolvendo órgãos de fiscalização e reguladores do Município de Belém e do Estado do Pará.

Campanha – É uma ação conjunta de educação e conscientização realizada pelos órgãos municipais e estaduais no dia 25 deste mês, sobre a poluição sonora nos bairros da Pedreira, Jurunas e Guamá, por apresentarem os maiores índices de denúncias relacionadas à perturbação de sossego entre 2021 e 2023, segundo o Centro Integrado de Operações (Ciop).

Paralelo a isso, como parte da programação alusiva pelo Dia Nacional de Conscientização Contra o Ruído, a Guarda Municipal de Belém (GMB), as polícias Militar (PM), Civil (PC) e Científica, com as secretarias de Meio Ambiente do Estado do Pará (Semas-PA) e do Município de Belém (Semma) planejam operações de fiscalização em estabelecimentos comerciais e residencias nos três bairros.

Segundo o inspetor geral da GMB e secretário executivo do GGI-M, Joel Monteiro, a ação é resultado de uma série de encontros, onde foi mapeado o cenário da problemática da perturbação do sossego em Belém e, ao mesmo tempo, apontadas soluções de acordo com suas competências.

“Geralmente a Guarda recebe, pelo Disque-denúncia (153) muitas reclamações de perturbação do sucesso, a nossa segunda maior denúncia registrada pelos nossos agentes. Quando a recebemos esse tipo de reclamação, enviamos viaturas ao local e orientamos as pessoas para que cumpram o que é previsto em Lei (N° 7990, de 10 de janeiro de 2000)”, explicou Joel Monteiro.

Participaram da reunião representantes da GMB, Ministérios Público do Estado, Semas-PA, Semma, Ciop, Corpo de Bombeiros, PM, PC e Política Científica do Pará.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcio Ferreira/Ag Belém