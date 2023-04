Prefeitura de Belém e Governo do Estado lançam “Não é Não no Esporte” neste domingo, 9

A Prefeitura de Belém, por meio da Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel), e Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) lançam a Campanha “Não é Não no Esporte”, para combater assédio e importunação sexual que as mulheres sofrem em diversos espaços esportivos na capital paraense. O lançamento será no Mangueirão, durante o clássico Remo e Paysandu, a partir das 14h deste domingo, 9.

As equipes da Combel vão distribuir adesivos aos frequentadores do estádio, além de marcar as redes oficiais da Prefeitura com o uso da hashtag #nãoénãonoesporte nas redes sociais, para também fortalecer a campanha pela internet.

A Campanha é um desdobramento da Campanha permanente “Não é Não”, iniciada nos transportes coletivos em conjunto com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), visa mobilizar a população para combater nos espaços esportivos esses tipos de violência contra a mulher.

Segundo a coordenadora da Combel, Lívia Noronha, o objetivo da campanha é transformar esses espaços em locais seguros e de acolhimento às mulheres que frequentam esses espaços. “Então, é uma campanha permanente e importante, porque nesses ambientes ocorrem muitos assédios e importunações contra a mulher”.

A coordenadora ressalta que parceria com a Seel é de grande importância, pois essas ações promovem o combate a conscientização do crime não somente no município, mas em todo o Pará, considerando que um RExPA tem um alcance territorial muito maior.

Torcedoras – Além do lançamento da “Não é Não”, no próximo dia 15 acontecerá o Encontro com as Mulheres torcedoras do Pará, onde serão discutidas diversas políticas públicas para as mulheres e a ampliação da execução da campanha em outros espaços de práticas esportivas no Pará.

Serviço:

Lançamento da Campanha “Não é Não no Esporte”

Local: Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença (Mangueirão)

Hora: A partir das 14h.

Texto: Caroline Nogueira

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação