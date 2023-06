Prefeitura de Belém e Governo do Estado mobilizam organizações governamentais e sociedade civil para a COP-30

“O que é COP?”, este foi o questionamento que motivou o seminário realizado nesta segunda-feira, 26, pelo Governo do Estado, com o apoio da Prefeitura de Belém e do Instituto de Pesquisa da Amazônia (IPAM), no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia.

O seminário é preparatório à Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP-30), que será realizada em Belém no ano de 2025, com o objetivo democratizar e compartilhar informações sobre a organização da conferência a respeito da questão climática no mundo, envolvendo a sociedade civil e instituições públicas e privadas que atuam na capital paraense, o que significa promover debates sobre as questões sobre o tema e seus impactos futuros para o planeta, à Amazônia e às populações.

Mesa de abertura

O evento contou com várias mesas redondas que debateram durante o dia assuntos relacionados ao meio ambiente e os desafios para receber a COP-30 em uma cidade amazônica. Diversas autoridades, das esferas municipal, estadual e federal, participaram da mesa de abertura do evento, entre elas o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

“Teremos uma das maiores COP da história e a de Belém será, certamente, a maior COP popular”, afirmou o prefeito Edmilson Rodrigues na mesa de abertura do seminário. Para ele, “a realização da COP na Amazônia vai ser uma grande oportunidade para o mundo conhecer a Amazônia, que é a maior biodiversidade do planeta”.

Na opinião dele, “esse evento não será o mesmo se não participarem as populações locais, as instituições de pesquisa da Amazônia e do Brasil, que juntas com os chefes de estado vão criar possibilidades de diálogo para contribuir com o pacto que será firmado pela vida e pelo futuro do planeta”.

O governador do Pará, Hélder Barbalho, parlamentares e representantes do governo federal também participaram da abertura do seminário. Segundo o governador, é preciso pensar que “aqui estarão presidentes de repúblicas, chefes de estado, instituições ambientais do mundo e haverá uma história da COP antes e depois de realizada em Belém”.

A secretária nacional do Clima, pasta ligada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ana Toni, afirmou que “vamos ter um grande desafio, já que essa COP vai ser, talvez, depois do Acordo de Paris, uma das mais importantes COP”.

Quem também participou da mesa de abertura do evento foi a ministra Liliam Chagas, do Departamento de Clima do Ministério de Relações Exteriores (MRE). No encontro, ela destacou que a conferência vai gerar diversas mudanças e positivas para a cidade de Belém, entre elas a mudança de comportamento da população por hábitos mais ecológicos.

Para Vera Paoloni, secretária-geral da CUT-PA, “é muito desafiador ter Belém como sede da COP-30. Teremos o mundo olhando a Amazônia a partir dos olhos e das realidades amazônidas! Ver e participar de nossos ritmos, saberes, sabores e lutas. É um bom problema, dos que a CUT e os movimentos sociais gostam de encarar. Que venha a COP 30!”.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/COMUS