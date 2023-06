Prefeitura de Belém e Ministério da Igualdade Racial desenvolvem política de combate ao racismo

Com objetivo de desenvolver, em âmbito nacional, políticas públicas de combate ao racismo, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, o vice-prefeito de Belém, Edilson Moura, e as titulares da coordenadorias Antirracista (Coant), Diversidade Sexual (CDS) e Mulher (Combel) receberam os representantes do Ministério da Igualdade Racial, Lorena Dantas, Luiz Paulo Bastos e Yuri Silva.

Sintonia

Para a coordenadora Antirracista de Belém (Coant), Elza Fatima Rodrigues, o encontro, realizado no Gabinete Municipal, nesta quarta-feira, 31, demonstrou sintonia entre as ações dos governos federal, estadual e municipal.

“Belém está totalmente contemplada, porque já tem política pública permanente de enfrentamento ao racismo. A gente espera que, com essa aproximação, Belém receba os recursos dentro desse projeto e que a gente possa ter acesso aos demais recursos. A Coordenadoria Antirracista vai se credenciar para aderir ao sistema nacional de promoção de igualdade racial. Além dessa aproximação, nós vamos ter a possibilidade de acesso aos recursos do governo federal, que é muito positivo, porque pode alterar a juventude negra periférica”, explicou Elza Fátima Rodrigues.

Juventude negra viva

Para o diretor de Políticas de Combate e Superação do Racismo no Ministério da Igualdade Racial, Yuri Silva, “é uma escuta social da juventude negra, nortista e amazônida sobre os processos de vulnerabilidade social que resultam na violência letal contra esse público, o que é um fenômeno presente nas metrópoles do Brasil”.

O plano Juventude Negra Viva, do governo federal, será originado a partir dessa escuta social com as características, “da participação social e escuta da nossa juventude negra e de uma articulação interfederativa entre estados, municípios e governo federal, para que agente dê respostas à sociedade civil”, pontuou Yuri Silva.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Comus