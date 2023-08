Prefeitura de Belém e Ministério da Saúde definem ações e planejamentos visando à COP-30

A ampliação do programa “Saúde da Família”, de 28% para 70%: esta é uma das decisões do Ministério da Saúde sobre Belém visando à realização, aqui, em 2025, da COP-30. A Prefeitura de Belém recebeu na tarde desta quarta-feira, 2, uma equipe do Ministério da Saúde (MS), que está na capital paraense justamente para construir um planejamento na área da saúde no âmbito da COP-30.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, reuniu com os representantes do Ministério, que é formado pelas Secretarias de Atenção Especilizada, Saúde Digital, Atenção Primária e Vigilância em Saúde.

O objetivo da visita é construir um processo de planejamento da área da saúde na COP-30. Um processo de apoio à Prefeitura de Belém, onde serão trabalhados objetivos como o da ampliação do “Saúde da Família”, de 28% para 70%; o “Saúde Digital”; o projeto que vai integrar a rede de servicos da região metropolitana de Belém; a comoposição do teto financeiro da capital; e a discussão da programação de saúde.

“Avançar no direito à vida”

“Precisamos avançar no direito à vida. Estamos trabalhando e atuando para garantir saúde e agora vamos ter essa parceria do Ministério “, comentou o prefeito Edmilson Rodrigues.

Participaram do encontro o titular da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Pedro Anaisse, e o diretor de projetos estratégicos do Ministério da Saúde, José Bonifácio.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Kamila Canhedo