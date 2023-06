Prefeitura de Belém e Sebrae inauguram a primeira Sala do Empreendedor da capital paraense

A cidade de Belém ganhou a sua primeira Sala do Empreendedor. O espaço vai atender aos microempreendedores individuais (MEI’s), pequenas empresas em expansão e também aos trabalhadores informais que desejam buscar a formalização e a capacitação profissional.

A inauguração do espaço foi realizada na noite desta quinta-feira, 29, por Prefeitura de Belém e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), e ficará instalada no Portal do Trabalhador, na avenida Nazaré.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, assinou o termo que oficializa a instalação da Sala. O gestor municipal destacou a parceria com o Sebrae.

“Um momento de grande felicidade, de uma parceria importante entre Prefeitura e Sebrae. Uma parceria potente para ajudar grande parte de pessoas que vivem no mercado informal a construir a formalidade”, destacou o gestor.

Espaço

Em Belém, segundo dados da Secretaria Municipal de Economia (Secon), cerca de 200 mil pessoas atuam na informalidade. Com isso, a Sala do Empreendedor vai oferecer orientações e capacitações profissionais aos pequenos empreendedores e a formalização e o incentivo ao microempreendedorismo.

Agora, o estado do Pará conta com 124 Salas. O superintendente do Sebrae Pará, Rubens Magno, ressaltou que já era o momento de Belém ter a sala. “A capital merecia ter uma Sala do Empreendedor, temos em várias cidades do Pará, agora chegou a vez de Belém, por meio dessa grande parceria com a Prefeitura”.

Serviço

A Sala do Empreendedor vai funcionar a partir do dia 3 de julho, sempre das 8h às 14h. O espaço fica no Portal do Trabalhador, na travessa Quintino Bocaiuva, esquina com a avenida Nazaré.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação