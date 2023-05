Prefeitura de Belém e Sebrae oficializam a instalação da Sala do Empreendedor em Belém

A cidade de Belém terá sua primeira Sala do Empreendedor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Estes espaços funcionam para facilitar a abertura de empresas e de cadastro de Microempreendedor Individual (MEI), além de realizar palestras e oficinas.

Na tarde desta quarta-feira, 24, a Prefeitura de Belém e o Sebrae assinaram um termo de cooperação para a instalação da Sala do Empreendedor. O documento foi assinado na sede do Sebrae, na Rua da Municipalidade.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, destacou a parceira com a instituição de apoio às empresas. “Agradecer a todo o sistema Sebrae por toda essa dimensão. Sem o Sebrae e o trabalho que ele persegue não tem como pensar desenvolvimento. Falar em Sebrae é falar na possibilidade de preparar a nossa força de trabalho e dar condições de protagonismo popular”, destacou o prefeito.

Abertura em junho

A Sala do Empreendedor vai funcionar no Portal do Trabalhador, à travessa Quintino Bocaiúva, esquina com a avenida Nazaré, e será aberta no mês de junho. O espaço vai proporcionar apoio para pessoas que desejam empreender, com palestras, cadastro de MEIs, abertura de médias e pequenas empresas. A iniciativa faz parte de uma política do Sebrae em parceria com gestões municipais.

“O termo de cooperação vai oficializar a instalação da Sala do Empreendedor de Belém. Agora estaremos com a sala e com este movimento podemos trabalhar nas feiras livres de Belém, movimentar esse empreendedorismo”, comentou o diretor-superintendente do Sebrae, Rubens Magno.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência belém/Foto: Ryssa Tomé/COMUS